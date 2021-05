EL2 - Doublé français et festival de chutes !

Par 15°C dans l'air et 16°C en piste par cette fraîche journée de mi-mai, et sous des nuages noirs extrêmement menaçants, c'est en pneus tendres slicks que tous les pilotes du plateau MotoGP prennent immédiatement la piste afin d'aller chercher un chrono leur permettant de se placer en zone sûre après une séance d'EL1 ayant été rendue difficile par les conditions humides. Toute présence dans le top 10 en cette fin de séance d'EL2, par des conditions bien meilleures, est tout simplement synonyme de ticket d'accès provisoire direct pour la Q2 aux temps cumulés.

Il ne faut ainsi attendre que le premier tour lancé des pilotes pour déjà voir tomber le temps matinal de Jack Miller, établi en 1'38.007 : avec son 1'33"025, Fabio Quartararo a en effet déjà fait oublier cette marque de plusieurs secondes d'entrée de jeu, avant de s'atteler à faire descendre la référence plusieurs fois, jusqu'à établir un tour en 1'32"120.

Des chutes de toutes parts sur une piste piégeuse

C'est après seulement sept minutes qu'Aleix Espargaró termine à terre dans le Virage 3 et est contraint de laisser son Aprilia dans les graviers avant de rejoindre le box et d'enfourcher sa seconde machine, peu de temps avant Pecco Bagnaia qui termine au sol dans le même virage, après moins d'une quinzaine de minutes de roulage. La journée d'Espargaró, 19e alors qu'il reprend la piste, se poursuit décidemment difficilement : une nouvelle chute de l'Espagnol dans ce même Virage 3, avec des pneus froids, le voit rager de colère.

En dépit de son meilleur temps, Quartararo est lui aussi sur des œufs à mi-séance : c'est en effet bientôt au Français de perdre l'avant dans le délicat Virage 3 et de finir à terre, sans heurt, quelques instants avant Miller, qui après avoir marché sur l'eau dans la matinée et signé la référence des EL1 avec 1"481 d'avance son plus proche poursuivant Johann Zarco, est lui aussi condamné à extraire sa Ducati des graviers du Virage 7 après une chute sans gravité.

"Une erreur", dans le cas de Quartararo, selon Piero Taramasso, Directeur de la compétition Michelin, qui fait remarquer que ces conditions fraîches imposent aux pilotes de pousser en permanence. "Comme vous pouvez le voir, il fait très frais donc il est difficile de maintenir de la température dans les pneus : il faut maintenir une un bon rythme et freiner dur. Si vous ralentissez en attendant une roue ou que vous faites des choses étranges, c'est une grande erreur car il faut continuer à pousser tout le temps si l'on souhaite garder la température dans les pneus et générer de l'adhérence. La solution tendre est faite pour des températures basses et l'on a vu ce matin que Jack [Miller], avec une température de seulement 10°C en piste, a réussi à faire le meilleur tour de cette manière. Cela fonctionne donc avec cette température mais il faut pousser en permanence."

Álex Rins se fait lui aussi piéger dans les dernières minutes de séance alors que tout le monde pousse dans l'espoir de se placer dans le top 10. Dans un excellent tour, Quartararo fait tomber la marque à 1'31''842 à deux minutes du terme de la séance, au moment même où Joan Mir chute à son tour et que Johann Zarco se positionne en seconde position avant de s'emparer des commandes dans le tour suivant en 1'37"747 ! Mission accomplie pour les Français à domicile.

Séance rassurante pour Honda, qui place trois motos dans le top 10, et pour Valentino Rossi, qui assure la neuvième place. Tout reste à faire pour le pilotes Suzuki lors des EL3. Petrucci, qui attendait ce Grand Prix de France comme le week-end de la renaissance, boucle la séance en dernière position.

La troisième séance d'Essais Libres se tiendra samedi, à 9h55.