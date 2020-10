EL2 - Nakagami maintient Honda devant, les Ducati à la peine

Comme dans la matinée, le soleil était encore présent sur le MotorLand Aragón pour cette deuxième séance du week-end, cruciale dans la préparation de la course. La température de piste était à 25°C, soit des conditions similaires à celles que les pilotes devraient rencontrer dimanche après-midi. C'est encore un pilote Honda qui a réalisé le meilleur temps.

Dès le début de cette séance, les pilotes ont travaillé sur les pneus, avec des combinaisons de gommes différentes. Fabio Quartararo et Joan Mir avaient deux pneus medium, tandis que Franco Morbidelli roulait avec un medium à l'avant et un tendre à l'arrière et qu'Álex Rins faisait le choix inverse, optant pour un un tendre à l'avant et un medium à l'arrière.

Lire aussi : EL1 - Álex Márquez signe le meilleur temps puis chute

Franco Morbidelli était en tête après les premiers tours de piste, devant les deux Français du plateau, Johann Zarco et Fabio Quartararo. Takaaki Nakagami, déjà performant dans la matinée avec le deuxième temps, s'est emparé de la première place, en roulant avec deux pneus medium. Dans le deuxième tiers de la séance, les pilotes ont ensuite privilégié la préparation de la course, avec des relais plus longs, même si Pol Espargaró a pu remonter au deuxième rang.

Les pilotes se sont lancés dans le time attack dans les dernières minutes de la séance. Mir a pris la tête, au guidon d'une Suzuki chaussée de gommes tendres, avec un chrono en 1'48"182, 0"002 devant la référence établie par Álex Márquez dans la matinée. Nakagami, lui aussi en piste avec deux pneus tendres, a répliqué en roulant en 1'47"931, avant d'abaisser encore la marque dans son deuxième tour.

Une Honda devant, les pilotes Ducati en difficulté

Takaaki Nakagami est par la suite resté invaincu. Maverick Viñales, auteur du deuxième temps, est le seul autre pilote à avoir roulé en dessous de la barre des 1'48. Cal Crutchlow a réalisé le troisième temps devant Fabio Quartararo. Joan Mir est tombé au cinquième rang en fin de séance. Le leader du championnat devance son équipier chez Suzuki, Álex Rins, et le surprenant Iker Lecuona.

Comme dans la matinée, les frères Espargaró apparaissent l'un derrière l'autre, avec Aleix huitième et Pol neuvième. Álex Márquez, leader mais aussi seul pilote à avoir chuté dans la matinée, a pris la dixième place. Franco Morbidelli a quant à lui chuté au 15e rang.

Johann Zarco est le meilleur représentant de Ducati, à la 13e position. Les cinq autres pilotes de la marque italienne sont aux cinq dernières positions, avec Andrea Dovizioso 18e. Nouvelle séance très difficile pour Pecco Bagnaia, seulement 20e et à terre juste avant le drapeau à damier. L'Italien est le seul pilote à avoir chuté dans cette séance.

Lire aussi : Dovizioso promet de bientôt annoncer sa décision pour 2021

Au cumul des deux séances, tous les pilotes Ducati sont hors du top 10. Il leur reste une séance, samedi matin, pour intégrer les dix premiers. La température devrait être plus élevée que la semaine dernière, dans cette séance, une condition nécessaire pour garantir assez d'adhérence et permettre aux pilotes d'améliorer leurs chronos.

GP de Teruel - MotoGP - EL2