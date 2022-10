EL2 - Zarco confirme, les prétendants au titre répondent présent

Les pilotes sont une nouvelle fois passés entre les gouttes cet après-midi. Le circuit de Phillip Island a bien été touché par une averse entre les deux séances mais le vent puissant a permis à la piste de sécher au moment du retour en piste des représentants du MotoGP, sous un ciel bleu mais avec des températures encore très fraîches, de 16°C dans l'air et 23°C au sol.

Maverick Viñales a réalisé les premiers tours les plus rapides avant d'être passé par Marc Márquez, à qui il a fallu moins de dix minutes en piste pour battre la référence établie par Johann Zarco dans la matinée. Le pilote Honda a conclu son premier relais 0"131 devant Viñales et 0"225 devant Fabio Quartararo, bien placé après avoir terminé la première séance hors du top 10.

Aleix Espargaró était également dans les positions permettant d'accéder directement à la Q2 après le premier quart d'heure en piste, tout comme Zarco : le Français n'était que 11e de la séance mais restait quatrième du classement combiné. Pecco Bagnaia pointait en revanche à une lointaine 23e position, n'ayant pas encore amélioré son chrono des EL1. Au début de son deuxième run, l'Italien a fait une petite erreur au virage 4, le contraignant à emprunter le chemin du long-lap.

Les chronos ont peu évolué au cœur des trois quarts d'heure d'essais même si Bagnaia a intégré le top 10, mais restait 11e au cumul des deux séances. Les cinq dernières minutes ont vu les pilotes se lancer à nouveau dans l'exercice du time attack. Marco Bezzecchi a ainsi été le premier pilote du week-end à briser la barre des 1'30 mais le leader du classement des rookies n'est resté en tête que quelques secondes avant d'être battu par Viñales. Quartararo a battu son ancien coéquipier pour 0"131 tandis que Bagnaia a brièvement intégré le top 10 du classement combiné.

Bezzecchi a repris la tête dans la dernière minute de la séance et Pol Espargaró a surpris en se rapprochant à 0"014. Zarco a pris le pouvoir au dernier moment, pour 0"038. Le Français n'a pas été battu et a devancé Bezzecchi et Espargaró, les trois premiers étant réunis en 0"052. Quartararo a finalement glissé à la quatrième place devant Viñales, Marc Márquez et Aleix Espargaró. Bagnaia a accroché le top 10 avec la huitième place devant Enea Bastianini et Jorge Martín, venu conclure un top 10 dans lequel ont figuré cinq pilotes Ducati.

Joan Mir, de retour ce week-end après quatre courses manquées en raison de blessures aux jambes s'est classé au 12e rang devant le héros local Jack Miller. Álex Rins s'est fait discret avec le 16e temps. Remy Gardner, le second Australien du plateau, a pris la 22e place.

Malgré les conditions délicates entre la fraîcheur et le vent, aucune chute n'a été à déplorer, comme dans la matinée. Les pilotes ayant été plus rapides dans cette séance qu'en EL1, les dix premiers sont pour le moment les dix qualifiés pour la Q2. Les EL3 offriront une dernière opportunité d'améliorer les chronos et d'assurer une place pour la deuxième partie des qualifications samedi matin – ou plutôt la nuit prochaine puisqu'il sera 0h55 quand la séance débutera en France métropolitaine.

