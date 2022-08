EL2 - Zarco leader, Quartararo résiste aux Ducati

Après une première séance en partie disputée sur piste humide, les pilotes ont cette fois profité d'un franc soleil et d'un tracé intégralement sec au Red Bull Ring, la température ambiante atteignant 25°C et celle de l'asphalte 28°C.

Dans ces conditions plus favorables, il n'a fallu que trois tours rapides à Pecco Bagnaia pour battre la référence établie par son coéquipier Jack Miller dans la matinée. Fabio Quartararo s'est immédiatement rapproché à 0"021 de l'Italien, qui a amélioré son chrono avant d'être battu par Álex Rins, en piste juste derrière lui. Quartararo a ensuite fait mieux que le pilote Suzuki pour 0"036 et a conclu son premier relais devant Rins et Bagnaia.

Aleix Espargaró est resté dans les profondeurs du classement en ce début de séance et le pilote Aprilia a même été l'auteur d'un passage dans le bac à graviers du virage 4, ce qui a précipité son retour à son garage. Son coéquipier Maverick Viñales a fait une erreur similaire au même endroit.

Les améliorations se sont faites rares quand les pilotes ont repris la piste mais Joan Mir a pu remonter au troisième rang à mi-séance, avant d'être devancé par Jack Miller. À dix minutes du drapeau à damier, des gouttes de pluie ont fait leur retour mais les conditions restaient praticables et plusieurs pilotes ont décidé de revenir rapidement en piste, assurer une présence dans le top 10 – et donc une qualification en Q2 – dès ce vendredi pouvant s'avérer décisif en cas de forte averse samedi matin.

Ducati domine, Aleix Espargaró en fait les frais

Jorge Martín a prouvé que le circuit restait suffisamment sec en prenant la tête et dans la foulée, Miller puis Johann Zarco ont réalisé des chronos à moins d'un dixième de l'auteur des deux dernières poles sur ce circuit. Miguel Oliveira a été victime d'une chute à haute vitesse mais sans gravité au virage 9, provoquant un drapeau jaune qui a pendant quelques instants privé les pilotes d'améliorations.

Une fois la KTM dégagée, Martín a amélioré son propre chrono, avant d'être immédiatement battu par Miller et Zarco. Aleix Espargaró est remonté au quatrième rang mais les pilotes ont été nombreux à abaisser leurs références personnelles, le faisant dégringoler dans la hiérarchie.

Raúl Fernández n'a pas pu prendre part à la fin de la séance en ayant chuté à la chicane inaugurée cette année. Après ce bref drapeau jaune, Fabio Quartararo, qui n'était plus que 11e, est remonté en quatrième position, entre sept pilotes Ducati. La marque a en effet écrasé cette fin de séance, plaçant sept de ses pilotes aux huit premières places ! Johann Zarco est resté en tête devant Jack Miller et Jorge Martín. Fabio Quartararo a fait figure d'intrus à la quatrième place devant Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi et Enea Bastianini.

Maverick Viñales et Brad Binder sont venus compléter un top 10 dont Aleix Espargaró, 11e, et Álex Rins, 12e, ont été exclus. Les deux Espagnols devront compter sur des EL3 sur piste sèche pour entrer en Q2, tout comme Joan Mir, modeste 15e, et l'ensemble des représentants de Honda.

GP d'Autriche - MotoGP - EL2