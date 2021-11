EL3 - Aleix Espargaró mène, son frère Pol chute lourdement

Le soleil a fait son apparition sur le circuit de Valence mais il faisait encore très frais au début de cette séance, avec un asphalte mesuré à 14°C et une température ambiante de 15°C. Les pilotes ont été nombreux à exprimer leur préférence pour le pneu dur à l'avant après la première journée d'essais mais ils ont préféré prendre la piste avec deux gommes medium, plus faciles à faire chauffer.

Les chronos n'ont dans un premier temps pas menacé la référence établie par Jack Miller en 1'30"927 vendredi après-midi. Au terme de la première salve de tours, Aleix Espargaró menait la danse devant Takaaki Nakagami et Joan Mir. Miller est remonté au troisième rang, restant à 0"653 du temps qu'il avait réalisé en EL2. Après le premiers quart de la séance, Pol Espargaró s'est rapproché à 0"090 du leader, offrant à la fratrie un doublé temporaire à mi-séance.

Après une première journée très difficile, Fabio Quartararo n'était que 13e du classement après son premier relais et à la même position au cumul des séances. Son coéquipier Franco Morbidelli était mieux placé mais l'Italien a fait une petite erreur en passant dans le dégagement du premier virage.

À vingt minutes du drapeau à damier, Aleix Espargaró a amélioré son chrono, se rapprochant à 0"024 du meilleur chrono du week-end. Nakagami est revenu à 0"001 du pilote Aprilia. Ils étaient alors les deux seuls à avoir été plus rapides que vendredi.

Pol Espargaró évacué sur civière après une chute

Le dernier quart d'heure a vu les pilotes commencer à se lancer dans l'exercice du time attack, avec pour objectif d'assurer une qualification directe en Q2. Franco Morbidelli est remonté au troisième rang de la séance, le cinquième au cumul des trois.

Peu après, Pol Espargaró a été victime d'une lourde chute au virage 13, étant projeté au sol après un highside. Le Catalan, seul pilote engagé par Repsol Honda ce week-end après le nouveau forfait de Marc Márquez, est resté conscient mais semblait souffrir sur le côté droit. Il a finalement été évacué sur civière et dirigé vers le centre médical.

Les pilotes ont continué à améliorer leurs chronos, Joan Mir prenant la tête de la séance avec le meilleur temps du week-end, en 1'30"876, tandis que Fabio Quartararo est remonté au cinquième rang, ce qui le plaçait à la huitième position en prenant en compte les trois séances.

Alors que la séance entrait dans ses dix dernières minutes, Jack Miller a repris le pouvoir, 0"329 devant Mir et Pecco Bagnaia est venu confirmer la très bonne forme de Ducati avec le deuxième temps. Nakagami puis Morbidelli se sont intercalés entre les deux leaders.

Les pilotes ont repris la piste pour un ultime relais avec un pneu tendre à l'arrière. Valentino Rossi a créé la surprise en remontant à la septième position et Aleix Espargaró a repris la tête, moins de deux minutes avant le terme de la séance. Iker Lecuona est tombé au virage 2, sans se blesser.

Aucun pilote n'a pu battre le chrono d'Aleix Espargaró sous le drapeau à damier mais les regards étaient surtout portés sur les trois dernières positions du top 10, occupées par Johann Zarco, Fabio Quartararo et Valentino Rossi. Elles n'ont pas évolué et ces pilotes ont ainsi assuré leur qualification directe en Q2, Rossi réalisant une belle performance pour son dernier week-end de course en MotoGP.

Jack Miller a conservé la deuxième place de la séance devant Franco Morbidelli et Pecco Bagnaia. Jorge Martín a réalisé le cinquième rang, devant Joan Mir et Takaaki Nakagami. Álex Rins, 11e, sera l'un des principaux candidats aux deux places restantes pour la Q2. Maverick Viñales et Andrea Dovizioso devront eux aussi disputer la Q1.

Grand Prix de Valence - Essais Libres 3