EL3 - Bagnaia un souffle devant Quartararo, Zarco envoyé en Q1

Les conditions étaient idéales à l'entame de cette deuxième journée du week-end en piste avec 20°C dans l'air et un asphalte mesuré à 24°C. Ces trois quarts d'heure en piste étaient les derniers pour permettre aux pilotes d'entrer dans le top 10 au cumul des trois premières séances, et donc d'avoir l'assurance de disputer la Q2.

Le début de séance a surtout été marqué par un problème technique pour Álex Márquez, contraint de stopper sa Honda en bord de piste. Les pilotes Aprilia ont pris le pouvoir dans les premières minutes, avec Aleix Espargaró devant Maverick Viñales. Le premier des deux a ainsi intégré le top 10 sur l'ensemble du week-end, dont il était exclu vendredi soir.

Très vite, de nombreux pilotes se sont intercalés entre les deux représentants de Noale et le doublé Aprilia s'est mué en doublé Espargaró, Pol occupant la deuxième place. Fabio Quartararo, toujours détenteur du meilleur chrono du week-end, occupait la troisième place à la fin du premier relais.

Alors que la mi-séance approchait, Joan Mir s'est emparé de la première place, intégrant lui aussi le top 10 du classement combiné, mais son chrono restait à 0"270 de la performance de Quartararo en EL2. Aleix Espargaró semblait en mesure de reprendre le pouvoir quelques minutes plus tard, après avoir été le plus rapide dans les deux premiers secteurs, mais il a fait une erreur et a finalement abandonné son tour, pour revenir immédiatement à son box.

Mir a amélioré son chrono à un quart d'heure du drapeau à damier mais il a été battu quelques secondes plus tard par Pecco Bagnaia, auteur du premier temps du week-end sous la barre des 1'37, en 1'36"782. Quartararo s'est positionné entre les deux hommes, réalisant exactement le même temps qu'en EL2, avant que Takaaki Nakagami ne fasse mieux que lui, mais toujours moins bien que Bagnaia. Une nouvelle tentative de Quartararo l'a rapproché à 0"067 du pilote Ducati.

Les différentes améliorations ont fait sortir Álex Rins, Jack Miller et Johann Zarco des places qualificatives. Les deux premiers sont vite remontés dans le classement mais Zarco a eu plus de difficultés et il est resté hors du top 10, comme les pilotes Honda officiels, Marc Márquez et Pol Espargaró. Miller a une nouvelle foi dégringolé dans le classement, pour être 12e au cumul des séances.

Márquez intègre le top 10, Zarco échoue

Le dernier relais s'annonçait donc décisif pour ces pilotes, dans une fin de séance qui s'est, comme souvent, transformée en répétition générale pour les qualifications. Stefan Bradl, engagé en wild-card par Honda ce week-end, s'est exclu de cette lutte avec une chute au virage 6.

Après avoir agacé Aleix Espargaró en voulant prendre sa roue vendredi, Marc Márquez a cette fois choisi Jack Miller pour lièvre, avec succès : l'Australien a pris la septième place et l'octuple Champion du monde la quatrième, les deux hommes se saluant après ce run satisfaisant pour les deux. L'autre frère Márquez, Álex, a chuté au virage 13 alors que Bagnaia, toujours leader, s'agaçait du trafic.

Avec le champ libre, Quartararo était en mesure de prendre le pouvoir mais il a fait une erreur à la fin de son tour. Johann Zarco, qui suivait son compatriote sans prendre directement sa roue, a pu finir son tour et signer le 10e temps, mais Enea Bastiani, qui était dans son sillage, a immédiatement fait mieux. Pol Espargaró est tombé à son tour, au dernier virage, et sous le drapeau à damier, Rins n'a pris que la 13e position.

Quartararo, dont la place en Q2 était assurée, s'est rapproché à 0"006 de Bagnaia au dernier moment, tandis que Zarco n'a pas été en mesure d'améliorer son chrono. Le pilote Pramac devra donc passer par la Q1 et visera l'une des deux dernières places à prendre en Q2, comme Rins, Franco Morbidelli, auteur du 15e temps, et Pol Espargaró, finalement 17e de cette séance.

Derrière Bagnaia et Quartararo, Takaaki Nakagami a signé le troisième temps devant Marc Márquez, Maverick Viñales, Enea Bastianini et Aleix Espargaró. Distancé vendredi à cause d'une erreur mais absolument pas inquiet, Joan Mir a pris la huitième place. Jorge Martín et Jack Miller ont décroché les deux dernières places pour la Q2, les dix plus rapides de cette séance étant également les dix plus rapides du week-end.

GP d'Espagne - MotoGP - EL3