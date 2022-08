EL3 - Doublé des Français, Aleix Espargaró envoyé en Q1

Le risque de pluie s'est éloigné pour la matinée au Red Bull Ring, même si une nouvelle averse n'est pas totalement exclue pour l'heure des qualifications. Les pilotes ont donc pu prendre la piste avec des gommes pour piste sèche sur un asphalte encore frais, mesuré à 22°C.

Luca Marini s'est immédiatement illustré avec une chute au virage 3 mais le pilote VR46 a pu reprendre la piste. Comme ils en ont pris l'habitude, les pilotes Aprilia ont dans un premier temps roulé en formation, à la différence qu'ils sont trois ce week-end et que Lorenzo Savadori a ainsi pris la roue de Maverick Viñales, lui même positionné dans le sillage d'Aleix Espargaró. L'équipe Yamaha officielle a fait de même, Fabio Quartararo emmenant un Franco Morbidelli en difficulté cette saison.

Savadori a vite été interrompu dans ses essais en raison d'une chute à la sortie de la nouvelle chicane, où une bosse a gêné plusieurs pilotes vendredi. Son coéquipier Espargaró a aussi commis une petite erreur en passant dans le bac à graviers au virage 4, qui avait déjà posé problème aux représentants d'Aprilia au cours des premières séances du week-end.

Johann Zarco, auteur du meilleur chrono en EL2, a vite pris la tête de la séance, restant encore à 0"105 de la référence établie la veille. Fabio Quartararo s'est rapproché à deux dixièmes de son compatriote, également sans faire mieux que vendredi.

Remy Gardner tentait de suivre le rythme de Maverick Viñales devant lui mais le pilote Tech3 a perdu l'avant de sa KTM à haute vitesse dans l'avant-dernier virage du circuit. Il a pu se relever sans blessure apparente. Jorge Martín, auteur des deux dernières poles à Spielberg, s'est fait une frayeur moins sérieuse en traversant le bac à graviers du virage 4.

Au cap de la mi-séance, Miguel Oliveira a pris la tête, à seulement 0"006 du chrono réalisé par Zarco vendredi après-midi. Quelques instants après, Joan Mir a réalisé le meilleur temps du week-end en 1'29"811, avant d'être battu par Jack Miller pour 0"024 puis par Enea Bastianini, qui a repoussé le pilote dont il convoite la place à plus de deux dixièmes. Maverick Viñales puis Takaaki Nakagami se sont ensuite intercalés entre eux.

Seulement 14e du classement combiné et donc à ce stade privé d'une entrée directe en Q2, Aleix Espargaró est tombé à la sortie de la chicane, comme Lorenzo Savadori en début de séance. Immédiatement sur ses pieds, le Catalan est monté sur le scooter d'un commissaire pour regagner son garage et reprendre la piste avec sa deuxième machine au plus vite.

Alors que la séance entrait dans ses dix dernières minutes, les pilotes étaient tous en piste avec un pneu tendre à l'arrière, avec le top 10 du classement combiné et donc la qualification directe en Q2 en tête. Miller a repris le commandement et Bagnaia est venu assurer un doublé provisoire à Ducati, tandis que Quartararo a été sorti des places qualificatives. Une anomalie corrigée avec le meilleur chrono de la séance, 0"012 devant Miller.

Après un bref passage par leur garage, les pilotes sont une dernière fois partis à l'assaut du chronomètre pour un ultime relais. Seulement 18e au cumul des séances, Aleix Espargaró a tenté de remonter dans le classement, frôlant un Johann Zarco qui était dans un tour lent et sans parvenir à améliorer son chrono.

Quartararo a creusé l'écart en tête, tandis qu'Espargaró est remonté au neuvième rang, très brièvement puisque les progrès d'autres pilotes l'ont vite fait sortir du top 10. Sous le drapeau à damier, Zarco a repris la tête et permis un doublé des Français puisque Quartararo est resté deuxième, une nouvelle fois au milieu des représentants de Ducati, qui a placé cinq de ses représentants aux six premières places. Miller a conclu la séance en troisième position devant Jorge Martín, Bagnaia et Bastianini. Álex Rins, Brad Binder, Viñales et Joan Mir ont complété un top 10 composé des dix plus rapides du week-end, qui sont donc tous d'ores et déjà qualifiés pour la Q2.

Les autres pilotes du classement devront disputer la Q1 et chasser l'une des deux dernières places pour la deuxième partie des qualifications. Parmi eux, on retrouvera Aleix Espargaró, seulement 11e de la séance, ainsi que tous les représentants de Honda, Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso.

GP d'Autriche - MotoGP - EL3