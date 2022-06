EL3 - Espargaró confirme devant Zarco, Quartararo aussi en Q2

Avec 27 degrés dans l'air et 39 degrés en piste, le plateau MotoGP a démarré ses EL3 avec exactement les mêmes températures qu'en EL1, de quoi donner confiance aux pilotes qui n'étaient pas encore sauvés pour la Q2. C'était le cas de Pol Espargaró, Joan Mir, Miguel Oliveira ou encore Johann Zarco, dont le chrono avait été injustement annulé à ses yeux en fin de EL2.

Si Jack Miller a rapidement instauré le temps de référence en 1'39"960 devant Brad Binder et son frère Darryn, surprenant troisième, Fabio Quartararo n'a pas tardé à s'emparer de la première place. Le pilote KTM a ensuite chuté dans le virage 4.

Au terme du premier run, le Français menait toujours devant Miller, Johann Zarco, Takaaki Nakagami et Pecco Bagnaia. Les rookies Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio, ainsi que Jorge Martín, Darryn Binder et Enea Bastianini complétaient le top 10. Álex Rins était 11e et Joan Mir 17e.

Premier et deuxième du premier jour, Aleix Espargaró et Maverick Viñales étaient dans le fond du classement, mais néanmoins toujours qualifiés à ce moment-là pour la Q2 puisque les temps étaient plus lents que la veille.

Pol Espargaró est parti à la faute dans le virage 5, où il avait abandonné en course l'an dernier. 18e au classement, ce début de séance n'était pas idéal pour le pilote Honda, déjà mis de côté par le constructeur en termes d'essais de pièces ce week-end.

Au moment de voir les pilotes rentrer aux stands pour se préparer au troisième run, les deux pilotes Aprilia ont repris les rênes de la séance, avec Aleix Espargaró en tête avec une amélioration de huit dixièmes sur le chrono de Quartararo. Miller, Zarco, Nakagami, Bagnaia et Mir, remonté au huitième rang, étaient alors sauvés pour la Q2.

Bien que neuvième et dixième, Bezzecchi et Rins n'en faisaient pas partie. Enea Bastianini et Jorge Martín étaient toujours dans le top 10 au classement combiné. Les deux hommes remontaient quelques instants plus tard aux troisième et cinquième rangs.

Rétrogradé en huitième position, Maverick Viñales n'a pas amélioré lors du troisième run, à l'inverse de ses adversaires. Johann Zarco et Fabio Quartararo ont pris la deuxième et la troisième places, devant Pecco Bagnaia, Álex Rins, Fabio Di Giannantonio, qui a fait son entrée dans la Q2 provisoire et Enea Bastianini. Luca Marini est lui aussi entré dans le top 10.

Dans les deux dernières minutes, le classement n'a cessé de bouger derrière Aleix Espargaró, auteur du nouveau record de la piste en 1'38"771. C'est finalement Johann Zarco qui a eu le dernier mot au second rang, devant son coéquipier Jorge Martín. Pecco Bagnaia et Jack Miller ont ensuite devancé Fabio Quartararo, tandis que Luca Marini, Pol Espargaró et Fabio Di Giannantonio ont intégré la Q2 grâce à leur chrono. Álex Rins, en neuvième position, s'y est quant à lui maintenu.

La déception est pour Maverick Viñales, premier recalé et qui devra passer par la Q2, tout comme Enea Bastianini, seulement 12e, et Joan Mir, 13e. Franco Morbidelli, heureux d'avoir retrouvé ses sensations hier, n'est que 15e, tandis que Brad Binder, est le premier pilote KTM en 16e position.

Rendez-vous à 13h30 pour les EL4.

GP de Catalogne - MotoGP - EL3