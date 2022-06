EL3 - Espargaró leader malgré une chute, les Français en Q2

Après une première journée fortement perturbée par la pluie, la météo s'est améliorée ce samedi et les pilotes ont pu disputer les EL3 sur le sec. Avec quelques éclaircies malgré des nuages bien présents et des températures de 22 degrés dans l'air et 29 degrés en piste, les chronos de la veille n'allaient plus être d'actualité et tout le travail allait devoir être refait pour espérer passer en Q2.

Aleix Espargaró était le premier à vouloir évoluer aux avant-postes, après avoir vu son deuxième temps de la veille annulé pour avoir conservé sur sa moto un spoiler arrière uniquement autorisé en pneus pluie, ce qui lui a valu la dernière place du classement.

La séance a commencé avec un pilote en moins puisque Pol Espargaró a déclaré forfait suite aux fortes douleurs ressenties depuis sa violente chute lors des EL1 du GP d'Allemagne. L'Espagnol va effectuer des examens supplémentaires et profiter de la pause estivale pour se remettre.

En piste, les pilotes Aprilia ont dominé le premier run, avec un avantage pour Maverick Viñales, qui a roulé en 1'32"960. Il menait donc devant Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Joan Mir et Pecco Bagnaia. Álex Rins, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Brad Binder et Enea Bastianini complétaient le top 10. Johann Zarco était 13e, tandis que Luca Marini puis Franco Morbidelli partaient à la faute.

Viñales a conservé la première place au terme du second run, avec une légère amélioration de 49 millièmes, devant Fabio Quartararo et Aleix Espargaró. Johann Zarco est remonté au sixième rang.

À l'entame du troisième run, Enea Bastianini a chuté à haute vitesse dans le virage 7 alors qu'il était cinquième. C'est sa seconde chute de ce type depuis le début du week-end. Au même instant, Aleix Espargaró s'est emparé du meilleur temps.

Les dernières minutes de la séance ont comme souvent vu les positions bouger sans cesse dans le classement, ainsi que plusieurs pilotes partir à la faute en essayant d'améliorer leur chrono. C'est le cas de Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco et Aleix Espargaró. L'Espagnol a toutefois conservé l'avantage et terminé avec le meilleur temps, devant Fabio Quartararo et Álex Rins.

Malgré sa chute, Johann Zarco a conclu au neuvième rang et est donc qualifié pour la Q2, ce qui n'est pas le cas de Joan Mir, Enea Bastianini ainsi que Miguel Oliveira et Brad Binder, toujours en difficulté sur un tour rapide.

GP des Pays-Bas - MotoGP - EL3