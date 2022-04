EL3 - Márquez domine sur piste humide, une pluie de favoris en Q1

Comme en EL1, les pilotes ont entamé leur journée sur un circuit de Mandalika humide. La pluie a cessé avant la séance et une trajectoire sèche commençait à se dessiner mais les conditions ne permettaient pas encore de viser une amélioration permettant d'entrer dans le top 10 au cumul des trois premières séances. Pol Espargaró, Joan Mir, Pecco Bagnaia et Marc Márquez, piégés en EL2 par des problèmes techniques, des drapeaux jaunes ou des erreurs, risquaient donc de ne pas obtenir leur qualification directe en Q2.

Ces conditions permettaient d'éviter la chaleur particulièrement crainte à Mandalika, avec 27°C dans l'air et 31°C sur la piste, mais pas encore de rouler en slicks. Avec leurs pneus pluie, les pilotes ont d'abord fait des chronos à plus de dix secondes de ceux réalisés vendredi après-midi et les plus à l'aise ont d'abord été Miguel Oliveira et Marc Márquez, dominateurs après la première salve de tours rapides.

Souvent en délicatesse quand la pluie s'invite, Fabio Quartararo a manqué son freinage dans la première courbe, avant de se faire une petite frayeur au virage 16. Le Champion du monde n'occupait que la 14e place après les dix premières minutes en piste mais restait un très solide leader au classement combiné.

Malgré des flaques toujours présentes, la trajectoire était sèche dans plusieurs portions du tracé. Premier pilote à s'aventurer sur le circuit avec des slicks, deux tendres, Jack Miller a aussi été le premier à faire un chrono à moins de dix secondes du 1'31"701 qui avait placé Fabio Quartararo en tête en EL2. Tour après tour, le pilote Ducati a amélioré la référence, passant sous la barre des 1'40 et établissant finalement une référence en 1'36"490.

Dans les 20 dernières minutes, tous les pilotes en piste avaient deux slicks tendres, les seuls pneus pouvant être portés à la une température suffisamment élevée sur un circuit qui n'était pas intégralement sec. Comme en début de séance, Marc Márquez et Miguel Oliveira se sont lancés dans une lutte pour la première place, qu'ils se sont échangée à plusieurs reprises. Prenant la roue de Márquez, Pecco Bagnaia est remonté à la deuxième place.

Fabio Quartararo était bien loin de cette lutte : le Français a vu sa moto s'arrêter brutalement juste avant l'entrée des stands. Il a pu conserver un élan jusqu'à son garage, pointant de la main son tableau de bord, qui avait déjà posé problème au début des EL2. Álex Rins a connu un souci similaire, sa moto s'arrêtant avant le virage 14, mais il a aussi été en mesure d'atteindre l'allée des stands.

En tête du classement, Márquez a continué à améliorer le meilleur temps tout en restant à près de trois secondes de la performance nécessaire pour entrer dans le top 10 en cumulant les trois séances. Reconnaissant vendredi qu'il devait "prier" pour éviter la pluie, le #93 n'a rien lâché et a continué à grignoter des dixièmes dans les cinq dernières minutes, en vain.

Marc Márquez a finalement conclu la séance avec un chrono de 1'34"067, insuffisant pour atteindre son objectif. Le sextuple Champion du MotoGP a devancé Pecco Bagnaia et les pilotes VR46, le rookie Marco Bezzecchi et Luca Marini. Álex Rins a pris la cinquième place devant Pol Espargaró et Jack Miller, moins fringuant dans la dernière partie de la séance. Miguel Oliveira, Joan Mir et Andrea Dovizioso sont venus compléter le top 10. Johann Zarco a signé le 16e temps, devant son coéquipier Jorge Martín.

Après son problème, Fabio Quartararo n'a repris la piste que pour un essai de départ et a été classé au 22e rang, devant un Aleix Espargaró qui a très peu roulé, mais le pilote Yamaha est bien le leader sur l'ensemble des séances, grâce à son chrono en EL2. En Q1, les deux places pour la seconde partie des qualifications seront très convoitées par Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Pol Espargaró et Joan Mir, mais Andrea Dovizioso et Maverick Viñales tenteront également leur chance.

GP d'Indonésie - MotoGP - EL3