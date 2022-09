EL3 - Miller domine, Viñales et Quartararo se mêlent aux Ducati

Les fortes averses craintes ce week-end, alors qu'une alerte aux orages concerne la zone de Misano, ont encore laissé un peu de répit aux pilotes MotoGP pour la troisième séance d'essais libres qui s'est tenue samedi matin sur le circuit situé à proximité des plages de la côte adriatiques.

Une séance à nouveau rythmée par le clan Ducati, et ce dès les premières minutes avec d'emblée une alternance de Pecco Bagnaia et d'Enea Bastianini en tête, juste devant Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ou encore Michele Pirro, ces deux derniers se montrant déjà plus rapides qu'ils ne l'ont été hier. Jack Miller s'est aussi mêlé à la fête à la fin de son premier run, si bien que le premier quart d'heure s'est conclu avec six Ducati aux sept premières places.

Le seul intrus ? Fabio Quartararo, comme bien souvent. On remarquera que le Français a entamé ces EL3 en roulant en binôme avec son coéquipier Franco Morbidelli, déjà placé dans le top 10 hier. Les pilotes officiels Ducati ont livré le même ballet dans leur deuxième run, une phase de la séance un peu plus calme que les premiers instants sur le front des chronos. Mais avec une référence de 1'32"154 établie par Bagnaia − qui subira une pénalité de trois places sur la grille de départ dimanche −, c'était toutefois encore timide au vu de la vitesse affichée hier.

Si la préparation de la course avait constitué l'essentiel du programme jusqu'alors, la séance a basculé très tôt dans sa phase de time attack, les équipes ayant visiblement préféré ne pas attendre les ultimes minutes par peur que le ciel ne change d'humeur. Dès l'entrée dans le dernier tiers de ces EL3, les pneus tendres et neufs sont donc apparus à l'arrière des machines et cette précipitation s'est vite révélée justifiée, car à 13 minutes du drapeau à damier, de premières gouttes de pluie sont apparues dans le secteur 4...

Juste à temps, Fabio Quartararo s'est porté en tête avec un temps de 1'31"644 et son acolyte Franco Morbidelli au deuxième rang à 0"371. Aleix Espargaró a lui aussi amélioré son temps à cet instant mais sans faire mieux qu'hier, contrairement aux deux pilotes officiels Yamaha. Sur l'autre Aprilia, Maverick Viñales s'est intercalé entre les deux M1, plus rapide que vendredi pour sa part. Et Marco Bezzecchi en a fait de même et est entré à son tour dans le top 10 du classement combiné.

Les gouttes de pluie étaient encore trop timides pour que les pneus slicks soient remplacés par des gommes rainurées. Jack Miller a saisi sa chance pour se porter en tête avec, enfin, une amélioration de la référence de vendredi. Les autres pilotes en ont également profité et un second time attack a animé la piste dans les cinq dernières minutes. Bagnaia a alors pris à son tour l'avantage sur Bastianini pour se porter à la deuxième place à 0"075 de Miller. Dans le tour suivant, l'Italien a encore gagné quatre millièmes, insuffisant toutefois pour déloger son coéquipier de la première place. Le chrono de 1'31"296 de l'Australien allait se révéler imbattable.

Espargaró à terre, Márquez de retour

Plus bas, la hiérarchie a également changé. Pol Espargaró a réussi à momentanément se placer dans le top 10 avant de chuter à grande vitesse dans le virage 15 dans les dernières minutes. L'Espagnol l'a payé immédiatement avec les améliorations d'Álex Rins et de Miguel Oliveira qui l'ont fait glisser hors de la zone de confort. Le Portugais venait ainsi de se replacer dans le top 10 après avoir peiné à améliorer son temps, mais il est tombé à son tour, ce qui l'a privé de la fin de séance comme hier.

Rins, en revanche, a réussi à améliorer encore sa marque pour se mettre à l'abri. Une dernière amélioration a ensuite porté Viñales au quatrième rang, faisant du pilote Aprilia "le meilleur des autres" derrière un triplé de Ducati : après le binôme Miller-Bagnaia, Bastianini est en effet troisième au classement combiné bien qu'il n'ait pas amélioré son temps de vendredi (ils sont six dans ce cas ce matin). Fabio Quartararo a en revanche manqué son dernier time attack mais conserve une cinquième position largement suffisante pour l'envoyer en Q2.

Jorge Martín a bien cru qu'il avait réussi in extremis à sauver sa place en faisant une entrée tardive dans le top 10. C'était sans compter sur les drapeaux jaunes qui ont été exposés en fin de séance et qui lui ont valu l'annulation de son meilleur chrono dans les minutes qui ont suivi la fin du temps de piste. Marco Bezzecchi a subi le même sort pour finalement hériter de la 11e place... à un millième du top 10 salvateur !

Johann Zarco passe en revanche en Q2 grâce à son temps de vendredi, de même qu'Aleix Espargaró, huitième au classement combiné. Franco Morbidelli obtient son ticket d'accès direct à la phase finale des qualifications et Miguel Olivera profite des annulations tardives pour sauver sa place également. Il n'y a en revanche aucune Honda dans le top 10, Pol Espargaró ayant glissé au 12e rang à la suite de sa chute. Et après l'Espagnol, c'est Takaaki Nakagami qui est tombé en toute fin de séance.

Si les RC213V n'ont pas attiré les projecteurs grâce à leur rang, le stand Repsol Honda a malgré tout centralisé une bonne partie de l'attention. Marc Márquez y a en effet fait son retour dès le début de cette séance, arrivé à Misano après deux jours de roulage sur une CBR600RR cette semaine. Son bras droit est de toute évidence suffisamment remis pour non seulement serrer des mains avec vigueur, comme il a pris plaisir à le prouver, mais aussi lui permettre de reprendre le guidon de sa MotoGP mardi lors du test important qui attend les équipes.

On notera encore la chute de Fabio Di Giannantonio dans les dix dernières minutes et celle de Remy Gardner à la fin du premier quart d'heure, sans gravité pour les deux pilotes.

Les 25 pilotes engagés ce week-end dans la catégorie reine seront de retour en piste à 13h30 pour les Essais Libres 4, une séance servant essentiellement à préparer la course et qui sera immédiatement suivie par les qualifications.

GP de Saint-Marin - MotoGP - EL3