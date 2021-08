EL3 - Miller bat le chrono de Quartararo, Zarco envoyé en Q1

C'est encore dans des conditions très fraîches que la séance a débuté, avec une température ambiante de 14°C et de 17°C à peine sur l'asphalte de Silverstone, moins que vendredi matin. Les pilotes ont logiquement entamé leur roulage avec un pneu tendre à l'avant, les choix étant plus variés à l'arrière, entre soft et medium.

Brad Binder menait la danse après la première salve de tours rapides mais les représentants de Ducati ont vite pris le pouvoir, d'abord grâce à Jack Miller, ensuite avec Jorge Martín. Les chronos étaient encore au dessus de la barre des deux minutes et donc à distance des performances réalisées vendredi après-midi. Le premier pilote à faire un temps sous les 120 secondes a été Aleix Espargaró, auteur d'une performance en 1'59"840 au guidon de l'unique Aprilia encore engagée ce week-end, Lorenzo Savadori ayant déclaré forfait.

Fabio Quartararo s'est fait discret une grande partie de la séance, avant de prendre la tête à 12 minutes du drapeau à damier, restant à quatre dixièmes du chrono effectué en EL2, une référence qui n'a pas longtemps tenu puisque Jack Miller a réalisé le meilleur temps du week-end peu après. Johann Zarco a intégré un top 10 qu'il n'avait pas atteint vendredi tandis que Valentino Rossi en est sorti.

L'Italien est remonté au cinquième rang, avant de perdre une position au profit de Marc Márquez, apte à rouler malgré la terre entrée dans son œil dans sa chute en EL1, et qui a nécessité un passage par l'hôpital vendredi après-midi. Dans les dernières minutes, Álex Rins a chuté à haute vitesse au virage 12 et ainsi perdu toute chance d'atteindre un top 10 dans lequel il ne figurait pas. Pol Espargaró a également tombé à Stowe, mais contrairement à son compatriote, il occupait encore une position assurant une qualification directe en Q2.

Dans la dernière minute, Jorge Martín s'est hissé à la deuxième place, avant d'être battu par Aleix Espargaró. Jack Miller a conservé la première place moins d'un dixième devant le Catalan et Martín. Quatrième de cette séance mais deuxième au cumul grâce au temps réalisé vendredi, Quartararo a devancé Pecco Bagnaia et Pol Espargaró. Valentino Rossi est brièvement sorti du top 10 mais il a arraché la septième place au dernier moment, ce qui signifie qu'il sera en Q2. Joan Mir, Brad Binder et Marc Márquez sont les derniers qualifiés directs pour cette séance où se jouera la pole.

Les nombreuses améliorations ont éjecté Zarco de ce top 10 et le Français devra donc passer par la Q1, comme Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow et Álex Rins. Danilo Petrucci, auteur du 17e temps, a dû abandonner une KTM qui laissait échapper une fumée blanche sur le bord de la piste en fin de séance.

Miguel Oliveira n'a signé qu'un lointain 20e temps, ne devançant que Jake Dixon. Le pilote local, qui dispute son premier week-end de course en MotoGP en remplacement d'un Franco Morbidelli toujours blessé, a connu sa première chute au guidon de la Yamaha, au virage 16.

GP de Grande-Bretagne - Essais Libres 3