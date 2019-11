EL3 - Morbidelli prend l'avantage, Zarco atteint son but

La pluie que l'on craignait pour ce matin a finalement épargné Sepang et la troisième séance d'essais libres MotoGP a pu se dérouler sans encombre. Un soulagement pour les déçus du premier jour, qui ont ainsi eu une nouvelle chance de se placer dans le top 10 du classement combiné, synonyme d'accession directe à la Q2. C'était notamment l'objectif de Johann Zarco, qui avait chuté hier dans son dernier tour, et c'est une mission accomplie pour le Français.

Le temps record établi hier par Fabio Quartararo est resté imbattable ce matin, même si le pilote niçois et son coéquipier, Franco Morbidelli, ont tous deux réussi à retrouver la fenêtre des 1'58 en toute fin de séance. Dans les premières minutes, ils n'étaient que trois à boucler le tour de piste en moins de deux minutes, en l'occurrence le trio incontournable du moment : Maverick Viñales, Marc Márquez et Fabio Quartararo. Joan Mir les a rejoints dans cette fenêtre à la fin de son premier run, premier signe de la solide séance qu'allait réaliser le rookie espagnol.

Leader durant les premières minutes en 1'59"277 (encore loin cependant du chrono de 1'58"576 enregistré vendredi par Quartararo), Viñales est aussi celui qui a affiché le rythme le plus prometteur de tous durant cette phase. Durant le time attack, toutefois, ce sont une nouvelle fois les pilotes satellites Yamaha qui allaient avoir le dessus.

Le coup d'envoi en a été donné par Mir à un quart d'heure de la fin de la séance, le pilote Suzuki prenant alors l'avantage sur Márquez et Quartararo avec un chrono de 1'59"501 qui représentait une amélioration par rapport à sa performance d'hier. Cela a eu pour effet de le faire entrer dans le top 10 et d'en faire sortir une première fois Cal Crutchlow. L'Anglais a momentanément récupéré une place dans la zone de qualification. Rins et Morbidelli, qui s'y trouvaient déjà, ont eux aussi amélioré leur temps alors qu'à dix minutes de la fin de la séance, quelques gouttes de pluie ont commencé à faire trembler ceux qui comptaient tout particulièrement sur les dernières minutes pour tenter d'obtenir leur place en Q2.

L'orage ne s'est toutefois pas abattu sur Sepang avant l'apparition du drapeau à damier et la chasse au chrono s'est poursuivie. Avec une amélioration en 1'59"074, Morbidelli a pris les commandes de la séance et confirmé sa deuxième place au classement combiné derrière Quartararo. Dans la foulée, Jack Miller, jusqu'alors dixième, s'est hissé à la deuxième place de la séance et la cinquième au combiné avec un temps de 1'59"227. Márquez, qui n'était désormais plus que dixième à son tour, a sauvé sa place avec un temps de 1'59"160, puis c'est Viñales qui a posté un chrono similaire (1'59"198).

Zarco se qualifie... et fait sortir Crutchlow

Jusqu'alors, Johann Zarco n'avait pas encore pu se mêler au top 10, mais c'était bien l'objectif annoncé par le Français au terme de la première journée. Celui qui remplace Takaaki Nakagami sur cette fin de saison a connu une petite chute au virage 1 en tout début de séance, piégé comme hier en passant sur la partie sale de la piste, néanmoins la suite de ces EL3 a répondu à ses attentes. Il s'est propulsé dans le top 10 dans le money time, avec un temps 1'59"486, et a pu ensuite y résister jusqu'à l'issue de la séance : objectif atteint ! Le revers de la médaille pour LCR, c'est que cette amélioration de Zarco a fait glisser une nouvelle fois Crutchlow hors de la zone de confort, cette fois définitivement.

Au sommet de la feuille des temps, Quartararo, Morbidelli, Márquez et Viñales se sont tous les quatre lancés dans un tour rapide en même temps, dans les ultimes instants de la séance. Seul le Français n'allait pas parvenir à améliorer son chrono du week-end, et pour cause, mais sa première place au classement combiné n'en a pas été menacée. Le meilleur temps des EL3 est à mettre à l'actif de son coéquipier, Franco Morbidelli, en 1'58"761, le Français ayant quant à lui tourné en 1'58"977. Márquez et Viñales ont encore fait jeu égal dans leur dernier tour, en 1'59"0, et devancent les deux pilotes Pramac au terme de cette séance, Bagnaia s'étant propulsé dans le top 10 au combiné dans sa dernière tentative, repoussant Mir à la 11e place.

Bien que nettement battu durant ces EL3, Andrea Dovizioso conserve tout de même l'avantage sur le binôme Miller-Bagnaia au classement combiné et disputera donc bel et bien la Q2 cet après-midi. De même pour Valentino Rossi, qui lui non plus n'a pas pu se montrer plus rapide ce matin qu'il ne l'a été hier. Rins et Zarco sont les derniers à s'être qualifiés directement pour la phase finale des qualifications. Mir, Crutchlow, Aleix Espargaró ou encore Petrucci devront tous en passer par la Q1.

Les prévisions font craindre que la pluie s'abatte bel et bien sur le circuit avant que les pilotes MotoGP ne reprennent la piste pour la suite de leur programme. Rendez-vous à 14h25 heure locale (7h25 en France) pour les EL4, puis une demi-heure plus tard pour les qualifications.

GP de Malaisie - Essais Libres 3