EL3 - Nakagami au top, Márquez au sol

Avec 15°C dans l'air et 23°C au sol, la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne a offert des conditions idéales pour chercher les améliorations de temps que tous visaient en vue des qualifications de cet après-midi.

Très vite, de nombreux pilotes ont été en mesure d'abaisser leur chrono de vendredi. Ce fut le cas dès l'entame de la séance pour Valentino Rossi (pourtant équipé du même pneu arrière medium qu'hier) et d'Álex Márquez, mais sans que cela les mène dans le top 10 du classement combiné, le Graal permettant d'accéder directement à la Q2.

Le premier chrono signé dans la fenêtre des 1'37 est venu de Maverick Viñales en ce tout début de séance. Dans la foulée, le pilote Yamaha a lui aussi abaissé sa marque de vendredi en bouclant un tour en 1'37"610. Il était imité immédiatement par Joan Mir et Marc Márquez, qui eux ont pu profiter de leur vitesse en ces premiers instants pour se porter dans le top 10 combiné, au détriment d'Álex Rins et de Brad Binder.

Le trio Viñales-Mir-Márquez était certes rapide, mais la référence en ce début de séance était pour Aleix Espargaró, auteur dès son quatrième tour d'un temps de 1'37"492. Après le premier run, Bagnaia, Quartararo, Morbidelli et Oliveira étaient les seuls dans le top 10 à ne pas avoir amélioré leur chrono de vendredi, situation dans laquelle se trouvaient 15 pilotes à ce stade.

Márquez attaque et chute

Si le classement s'est momentanément stabilisé, les 20 dernières minutes ont, comme prévu, fait le show. Fabio Quartararo a pris la tête en 1'37"010, améliorant de deux dixièmes la référence de Pecco Bagnaia, toujours bloqué pour sa part sur son temps des EL2. Franco Morbidelli s'est chargé de réduire cette avance en se portant à 0"073 de son ancien coéquipier, tandis que Marc Márquez continuait lui aussi à progresser derrière en atteignant 1'37"3.

Rins, Miller et Bradl se sont tour à tour hissés dans le top 10, repoussant Mir, Zarco et Nakagami hors de la zone de sécurité. Pilote le plus rapide vendredi matin, Brad Binder a réussi à faire son retour dans ce top 10 si précieux. À la mi-séance, il avait pourtant lourdement chuté après être passé sur l'herbe à la sortie du virage 4. Bientôt, toutefois, la réplique de Nakagami l'a à nouveau délogé de la zone de qualification.

À l'avant, Viñales a enregistré un temps identique à celui de Morbidelli, mais Mir s'est chargé de les faire rétrograder d'un rang en se portant à la deuxième place. Pour quelques instants seulement, car Bradl a lui aussi atteint les 1'37"0, se positionnant entre Quartararo et le pilote Suzuki. Morbidelli a fait mieux, en 1'36"684, avant de voir son temps annulé, passé trop large à la sortie du virage 12.

Nakagami, qui a passé la ligne de chronométrage en 1'36"985, a lui pu conserver son chrono. Ce serait le meilleur temps final de cette séance, avec une marge minime sur Quartararo, second. Bradl confirme quant à lui la bonne séance des Honda avec le troisième temps final, devant Mir, qui pour la première fois cette saison, est qualifié directement pour la Q2.

Avec ces attaques nourries, Bagnaia s'est retrouvé en danger alors qu'il a grandement peiné à améliorer son temps d'hier. À deux minutes de la fin, le pilote Ducati est même sorti du top 10 et lui aura fallu attendre son ultime tour pour se hisser à la huitième place et pousser un soupir de soulagement.

Les deux dernières minutes de la séance ont aussi été marquée par une image choc, celle de la lourde chute de Marc Márquez. Désarçonné dans le virage 7, le pilote espagnol est parti tout droit vers l’airfence, qu'il a violemment tapé. La Honda a souffert, mais le pilote semblait lui aussi choqué, titubant pour quitter la zone. Ses cuirs, eux, portaient une marque nette sur le bras gauche, l'épaule droite ayant a priori été plus épargnée. Márquez a toutefois rejoint le centre médical dans la foulée pour un check-up.

Comme Marc Márquez, 12e, Jack Miller se trouve en dehors du top 10 salvateur, contenu en moins de deux dixièmes. Ils retrouveront en Q1 des pilotes tels que Brad Binder, Valentino Rossi ou encore Pol Espargaró.

Les MotoGP doivent reprendre la piste à 13h30 pour les EL4, avant les qualifications programmées 40 minutes plus tard.

GP d'Espagne - MotoGP - EL3