EL3 - Quartararo mène un classement très serré, Zarco envoyé en Q1

Le ciel était une nouvelle fois dégagé au moment d'entamer cette deuxième journée sur le MotorLand Aragón mais la température de l'asphalte était bien plus faible que vendredi après-midi, à seulement 26°C. Cette relative fraîcheur a permis aux pilotes de prendre la piste avec différentes combinaisons associant pneus tendres et medium.

Takaaki Nakagami et Marc Márquez ont vite pris les devants avant que Joan Mir, qui s'est concentré sur le rythme de course vendredi, puis Aleix Espargaró prennent le pouvoir. Nakagami a repris la première place, encore à près d'une seconde du chrono réalisé par Jack Miller vendredi après-midi. La performance du Japonais est longtemps restée la meilleure dans cette séance.

Après être passé par son garage, Aleix Espargaró s'est à nouveau porté en tête en utilisant comme la quasi-totalité du plateau un medium à l'avant et un tendre à l'arrière. Nakagami a fait mieux avec un chrono en 1'47"394, la nouvelle référence du week-end. Le pilote LCR a amélioré son temps de 0"077 dans le tour suivant, faisant mieux dans chacun des quatre secteurs. Joan Mir puis Fabio Quartararo sont revenus à moins d'un dixième de Nakagami.

Le deuxième tour rapide de Quartararo lui a permis de prendre la tête pour 0"271. Dans la foulée, Cal Crutchlow est remonté au troisième rang avec la seconde Yamaha officielle. Pecco Bagnaia a pris la deuxième place, restant à 0"191 du leader, avant prendre l'avantage dans la boucle suivante, pour 0"062.

Les pilotes avaient moins de dix minutes pour atteindre un top 10 synonyme d'entrée directe en Q2. Valentino Rossi est remonté au septième rang, le huitième au cumul des deux séances, avant de perdre une position au profit de Marc Márquez, auteur du troisième temps. Jack Miller, Johann Zarco et Jorge Martín occupaient alors les trois dernières places de la séance, après avoir privilégié le rythme de course, et seul le premier disposait encore d'un chrono assurant provisoirement une entrée en Q2, une performance réalisée vendredi après-midi.

La lutte pour le time attack a véritablement commencé à moins de cinq minutes du drapeau à damier, quand Mir a pris la tête pour 0"002. Zarco est remonté dans le classement mais avec le 11e temps, il est resté hors d'un top 10 dont Rossi avait été éjecté. Avec encore une minute à disputer, Quartararo a repris la tête, juste après une chute sans conséquence d'Álex Márquez au virage 12. Miller et Martín ont réintégré le top 10 mais pas Zarco, descendu au 13e rang. Le dernier tour du natif de Cannes l'a placé à la 11e position.

Fabio Quartararo a conservé la première place devant Aleix Espargaró, Joan Mir et Pecco Bagnaia, qui a bouclé un top 4 contenu en 0"058. L'Italien a été le mieux placé des pilotes Ducati juste devant Jack Miller et Jorge Martín. Pol Espargaró a pris la septième place devant Marc Márquez, victime d'une nouvelle chute au virage 14 en toute fin de séance. Takaaki Nakagami et Enea Bastinani ont complété le top 10 et également assuré leurs places en Q2.

En Q1, Johann Zarco sera confronté à Cal Crutchlow, Miguel Oliveira ou encore Álex Rins, pourtant vainqueur sur cette piste il y a un an. Valentino Rossi a signé le 15e temps, deux positions devant un Maverick Viñales qui poursuit sa découverte de l'Aprilia. Les deux pilotes KTM devront passer par la Q1 puisque Brad Binder n'a pris que la 18e place. Oliveira et Binder disposent pourtant d'un nouveau châssis ce week-end.

GP d'Aragón - Essais Libres 3