EL3 - Meilleur temps pour Morbidelli et grosse chute pour Quartararo

La troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Aragón s'est tenue ce matin une heure plus tard qu'initialement prévu, à la suite d'un changement de programme décidé vendredi dans la soirée. Au vu des conditions particulièrement froides observées hier matin lors des premiers essais, un premier report d'une demi-heure avait été entériné pour ces EL3, avant que les pilotes n'expriment leurs inquiétudes, toujours vives, à la Commission de sécurité. Les instances ont dès lors convoqué les équipes afin de parvenir à un consensus sur le nouvel horaire à appliquer et décidé de décaler d'une heure l'entame des deux journées restantes, ce qui impactera également l'heure des qualifications et des courses.

Malgré ces précautions, il n'y avait toujours que 11°C dans l'air lorsque les MotoGP ont quitté la pitlane du MotorLand ce matin à 10h55 et la piste affichait un petit 14°C. Chacun observait toutefois avec soulagement que le vent a fortement faibli par rapport aux derniers jours, ce qui contribuera à réchauffer quelque peu l'atmosphère pour la suite du week-end.

Privé du top 10 à la dernière minute des EL2 et convaincu vendredi soir que le froid l'empêcherait sans doute de remonter au classement ce matin, Johann Zarco a décidé de rester au stand jusqu'à la fin du premier quart d'heure de la séance. Lorsqu'il a quitté la pitlane, il suivait de quelques minutes à peine Maverick Viñales, leader vendredi, et Joan Mir, "meilleur des autres" hier derrière les Yamaha.

À cet instant, Fabio Quartararo menait la séance en 1'49"106, quelques centièmes devant Takaaki Nakagami. Le meilleur temps de vendredi se trouvait encore à 1"3 à ce stade de la séance, mais déjà on pouvait entrevoir la possibilité d'améliorations au classement combiné, paramètre déterminant en vue des qualifications.

Le Japonais a poursuivi son effort avec réussite puisqu'il est parvenu à prendre les rênes de la séance en descendant très nettement dans la fenêtre des 1'48. Premier pilote à avoir ainsi amélioré sa performance d'hier, Nakagami s'est porté au quatrième rang du classement combiné. À dix minutes de la fin, Joan Mir s'est momentanément hissé au troisième rang de la séance, mais sans encore parvenir à améliorer son meilleur temps personnel du week-end. Il en a été de même pour Franco Morbidelli quand il s'est à son tour porté à la troisième place.

Dans la foulée, Jack Miller est devenu le premier à placer une Ducati dans le top 10 si précieux du classement combiné, en améliorant à son tour sa performance d'hier. Plusieurs minutes plus tard, cependant, le chrono du pilote australien allait être annulé, ce tour ayant été réalisé sous drapeau jaune. Voilà qui a fait dégringoler le pilote Pramac à l'exact opposé du classement et provoqué chez lui une nouvelle colère.

Ce qui a engendré l'annulation de ce chrono, c'est l'accident de Fabio Quartararo, survenu à huit minutes de la fin de la séance. La chute du leader du championnat a été sévère, le pilote se faisant catapulter par sa moto en passant sur le vibreur entre les virages 13 et 14. Le Français a été évacué sur une civière, ayant pris un coup assez fort sur le côté gauche du corps et particulièrement, semble-t-il, au niveau de la hanche.

Déjà parti à la faute hier, il reste qualifié directement pour la Q2 grâce à son temps d'hier, mais a été transféré au centre médical afin d'y être examiné. Les premières nouvelles qui en sont parvenues sont rassurantes, car en dépit de douleurs à la hanche, les radios ont exclu toute fracture.

Toujours pas de Ducati dans le top 10

En poursuivant son attaque après sa première amélioration, Franco Morbidelli est parvenu à déloger Takaaki Nakagami de la première place. Devenu le deuxième pilote, après Maverick Viñales hier, à entrer dans la fenêtre des 1'47, il n'a certes pas fait mieux que l'Espagnol, mais son chrono de 1'47"859 allait rester comme le meilleur de cette séance.

Tour à tour, Pol Espargaró, Álex Márquez puis Cal Crutchlow se sont eux aussi mis à l'abri en prenant un léger avantage sur Nakagami. Joan Mir est parvenu à inviter sa Suzuki dans ce petit groupe dans son dernier tour, alors que la seconde GSX-RR, celle d'Álex Rins, était sauve elle aussi grâce à son septième temps.

Aleix Espargaró est lui aussi parvenu à confirmer sa place dans le top 10. Au final, les dix pilotes les plus rapides d'hier sont toujours directement qualifiés pour la Q2, bien que leur ordre ait été modifié ce matin.

Outre Quartararo, un autre prétendant au titre a été victime d'un accident ce matin. Andrea Dovizioso est en effet tombé au virage 6 peu avant l'entrée dans le dernier quart d'heure. S'il a pu reprendre la piste, le pilote italien a dû se contenter de la 11e place finale de la séance et de la 13e seulement au classement combiné, où il figure comme le pilote Ducati le plus rapide. Aucune Desmosedici n'a donc pu se hisser ce matin dans le top 10 et toutes devront en passer par la Q1 pour se qualifier.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste à 14h10 pour les EL4, ultime séance de roulage avant les qualifications.

