EL3 - Quartararo au sommet, Rins hors du top 10

Alors que seul Fabio Quartararo était parvenu à améliorer sa marque personnelle dans la chaleur des EL2, tous savent que les EL3 sont déterminants afin de définir qui aura à s'éviter la difficulté d'une séance de qualifications excessivement compliquée, en évitant l'écueil des dernières places au terme de la combinaison des temps des trois séances d'essais et donc de la Q1. Entrer directement dans le top 10 est une priorité absolue pour tous ce matin.

Fabio Quartararo, Álex Márquez, Pecco Bagnaia ou encore Danilo Petrucci, entre autres, ont encore tout à faire pour s'offrir un ticket direct en Q2 sur la base de leur position après les EL2, et nombreux sont les pilotes n'attendant pas pour chausser le pneu arrière tendre et se lancer à la recherche de sensations permettant un time-attack efficace.

Il faut quelques tours de mise en condition des Michelin à pleine vitesse pour voir les temps s'approcher de ce qui est nécessaire pour aller chercher la référence des EL1 établie par Marc Márquez, en 1'37"350. Ainsi, les dix premières minutes de séance n'apportent pas de changement aux temps combinés. Le pilote Repsol Honda, qui dispose du medium arrière pour son premier relais de sept tours, demeure à trois dixièmes de sa propre marque.

Jack Miller est le premier à passer deux pneus tendres dans son second run pour installer sa Pramac Ducati en troisième position. Sur une base dur-medium au même moment, Viñales évolue toujours à une demi-seconde au tour, tandis que Rossi n'essaie absolument pas de pousser et évolue avec des gommes usées, toujours à la recherche de réglages offrant les bonnes sensations pour réellement attaquer.

Time-attack !

La poudre commence à se faire sentir avec les améliorations successives de Quartararo, passé P1, et Joan Mir (P2), peu après la mi-séance. 1'37"182 pour le Français : cela devient la nouvelle référence du week-end, un tour seulement avant une impressionnante amélioration du #20 en 1'36"806 ! Un chrono digne d'une qualification, plus rapide que le record qui lui a valu l'année dernière de signer sa première pole position en MotoGP !

Pour Márquez, il n'est pas encore temps de sonner la charge en pneus tendres neufs : l'Espagnol affiche une grande sérénité avec son choix de pneus dur-medium alors qu'il demeure un quart d'heure de séance. Il faut attendre les dix dernières minutes pour revoir une grosse amélioration du côté de Crutchlow, sur la LCR Honda. Le Britannique s'intercale entre Quartararo et Mir en seconde position et fait ainsi passer Márquez et Viñales P4 et P5 respectivement.

Rins devra disputer la Q1

Tous les gros poissons quittent la pitlane à sept minutes de la fin de séance pour une dernière série de tours à fond. Avec son premier pneu arrière tendre, Márquez améliore sur son premier tour lancé mais demeure à 0"223 de Quartararo, qui voit son propre tour annulé. Suffisant pour permettre à Mir de s'intercaler de nouveau entre les deux pilotes et se positionner P2 avec une belle amélioration.

À une minute de la fin, les améliorations successives de Miller, Morbidelli, Rossi, Bagnaia et Pol Espargarò poussent Dovizioso et Rins hors du top 10 ! L'Italien de Ducati parvient tout juste à y repasser avant le gong final, tandis que Pol Espargarò, Rins, Petrucci, Nakagami, Zarco, Binder, Aleix Espargarò, Lecuona, Rabat, Álex Márquez, Oliveira et Smith échouent à passer dans la zone de sûreté.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 3