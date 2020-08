EL3 - Mir impressionnant avec la Suzuki, Quartararo passe en Q2

Comme toujours lors de la troisième séance d'essais libres lorsque les conditions sont sèches, le plateau est passé en mode "time attack" ce matin, au cours d'une séance au terme de laquelle chacun désirait s'afficher dans le top 10 cumulé de l'ensemble du week-end afin d'obtenir un ticket d'accès direct à la Q2 de ce samedi après-midi.

Si cela est chose faite pour le performant duo Suzuki ou encore Fabio Quartararo, les choses s'annoncent moins évidentes pour Valentino Rossi, quatorzième, qui devra tout d'abord s'acquitter d'une Q1 piégeuse dans laquelle se trouveront aussi, entre autres, Brad Binder, Johann Zarco et Danilo Petrucci.

Dès le début de la séance, Pol Espargaró avait à cœur de maintenir sa KTM aux commandes grâce à un temps établi hier en 1'23''638. Une référence qu'il tenait devant celles des Ducati de Jack Miller et Andrea Dovizioso et tandis que Quartararo, seulement 14e au terme de la journée de vendredi, trouvait déjà un meilleur rythme personnel dès ses premiers tours de roue avec l'allocation pneumatique tendre-medium et signait le neuvième chrono cumulé.

C'est peu après la mi-séance que Maverick Viñales établissait le meilleur temps du week-end en 1'23''617 au guidon de la Yamaha factory et que Quartararo plaçait sa machine satellite juste derrière celle de son futur équipier. Pour le jeune Français leader du Championnat du monde, qui se plaignait hier d'un "vraiment mauvais feeling" avec sa Yamaha, les points d'interrogation semblent levés, tandis que son adversaire désigné, Andrea Dovizioso, a conclu la séance en quatrième position.

Studieux, Zarco a eu pour mission de mettre derrière lui une ambiance délétère liée aux nombreux commentaires relatifs à son accident de la semaine dernière, ici-même, et ayant renforcé les questionnements plus généraux autour du niveau de sécurité du Red Bull Ring pour le plateau MotoGP. Le #5 pouvait se satisfaire de pointer au huitième rang alors que le rythme s'accélérait sérieusement et qu'il plaçait derrière lui des pilotes comme Oliveira, Binder, Rins, Morbidelli ou encore Rossi après avoir manqué les deux premières séances du week-end dans l'attente de l'aval médical pour pouvoir prendre la piste, consécutivement à sa récente opération du scaphoïde.

Il fallait néanmoins continuer à monter en puissance dans les dernières minutes de la séance, tandis que les améliorations tombaient de toutes parts, à commencer par le sommet de la hiérarchie, où Quartararo faisait tomber la marque à 1'23''607 dans son dix-huitième tour avant que Joan Mir ne le déloge avec un 1'23''554 puis un solide 1'23''456, peu avant que Jack Miller ne finisse au sol, en pleine attaque. Un erreur qui ne vaudra pourtant pas à l'Australien la perte de sa position dans le top 10, sauvée de justesse (0''003) face à Brad Binder. Zarco, lui, manquait finalement l'accès direct à la Q1 pour 0''084, mais pouvait se satisfaire de devancer la Ducati factory de Petrucci.

Rendez-vous désormais à 13h30 pour la séance d'EL4, dernier roulage en piste avant les qualifications lancées à 14h10.

