EL3 - Viñales brave des éléments hostiles

Il ne pleut pas encore mais l'air est extrêmement frais, chargé et particulièrement venteux, promettant des précipitations supplémentaires, lorsque le chrono se déclenche pour les 45 minutes d'EL3. En bord de piste, les imperméables et les capuches suffisent à peine à réchauffer les commissaires et spectateurs, clairement saisis par les conditions.

C'est alors que seul Franco Morbidelli a trouvé le temps de boucler un tour lancé (1'36''338) qu'est déjà agité le drapeau rouge : les bourrasques de vent sont telles que le staff Pramac de Jack Miller a laissé filer un panneau d'affichage de ses mains et voit celui-ci reposer au milieu de la ligne droite des stands.

Quelques secondes qui suffisent à Joan Mir pour chuter dans la pitlane elle-même, sous l'œil de nombreux pilotes n'ayant même pas quitté leur box et semblant n'avoir aucune envie de le faire.

A la relance du chrono, il tombe bel et bien des gouttelettes sur la piste -à moins qu'il ne s'agisse des embruns de la mer, proche, balayant le circuit : s'aventurant en piste, Maverick Viñales et un Fabio Quartararo de retour aux affaires, gesticulent à l'adresse des commissaires de piste à l'abord de certaines courbes pour leur demander d'agiter le drapeau annonçant des conditions humides. Pas résolus à braver ces conditions sur lesquelles il y a finalement tout à perdre, ils retournent, comme les rares téméraires passés en piste, se réfugier dans les garages.

Sous l'œil pas vraiment amusé de Marc Márquez, qui n'a enfilé ni gants ni casque et préfère discuter avec la légende Giacomo Agostini, ou encore de Valentino Rossi, qui rappelle aux caméras et spectateurs que le bonnet jaune fluo est sans doute l'achat le plus inspiré à la boutique de merchandising de bord de piste, c'est Johann Zarco qui s'attribue le meilleur chrono, en 1'35''628, devant son ex-équipier KTM Pol Espargaró. Pas assez, quoi qu'il en soit, pour espérer aller changer quoi que ce soit aux temps cumulés signés sur le sec la veille en EL2.

La suite de la séance n'est qu'une observation du temps qui passe, au sens propre, et de gros plans sur les visages des hommes et femmes présents dans les garages sur la réalisation TV. Pol Espargaró est initialement le seul téméraire à décider de reprendre la piste, avant que Mir ne s'aventure de nouveau à son tour pour tenter de comprendre les raisons de sa chute du début de séance, avec les gommes pluie.

Déterminé à emmagasiner quelques kilomètres au guidon d'une moto qu'il connaît encore à peine, Zarco reprend la piste dans les 12 dernières minutes, en pneus slicks. C'est aussi à ce moment que Márquez choisit d'aller observer les conditions, imposant une nouvelle référence pour cette séance (1'33''867) au passage, avant que le ciel ne se dégage et ne fasse place à quelques rayons de soleil. De quoi motiver presque l'ensemble du plateau à se lancer à l'assaut du bitume pour de brefs instants, et permettant à Márquez de faire baisser de manière significative la marque de référence (1'31''577), finalement battue dans les dernières secondes par Viñales et quelques autres pilotes, sans menacer toutefois les temps cumulés.