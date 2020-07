EL3 - Viñales repousse les limites, Márquez bluffant

On savait déjà que Marc Márquez n'était pas humain. Il en a donné une nouvelle preuve évidente ce matin, en reprenant la piste pour les Essais Libres 3 du Grand Prix d'Andalousie, quatre jours seulement après avoir été opéré d'une fracture de l'humérus droit.

Après avoir observé une journée de repos supplémentaire hier à la demande de son équipe, le champion espagnol était parmi les premiers à enfourcher sa machine à l'ouverture de la piste pour cette séance. Il avait 45 minutes pour évaluer sa condition, mais aussi signer un temps qui se trouve dans la limite des 107% du plus rapide au cumul des trois séances, afin d'être autorisé à participer aux qualifications. Cela n'allait être qu'une formalité.

Márquez a bouclé son premier tour en 1'42"388, ce qui lui valait alors une sage dernière place au classement. Mais dès le tour suivant, il avait amélioré de plus de trois secondes. Dans la foulée il progressait encore et, déjà, il était plus rapide que ne l'avaient été hier les deux autres pilotes blessés (Crutchlow et Rins), et même plus rapide que Rabat et Smith. Après un dernier tour gâché par une trajectoire élargie, la Honda #93 rentrait au stand et son pilote retrouvait son siège, entouré par un team ébaubi et respectueux, et des médecins attentifs.

La piste affichait 36°C à l'entame de la séance et, d'emblée, les temps d'hier ont commencé à être améliorés par certains pilotes : Bagnaia, Crutchlow, Pol Espargaró, Quartararo et Mir semblaient pressés d'en découdre. Puis c'est Nakagami qui a pris la tête de cette séance en 1'37"235, lui qui avait déjà été le plus rapide en piste hier après-midi. Le meilleur temps du week-end restait à cet instant celui de Viñales, qui avait tourné en 1'37"063 hier matin, mais à la fin du premier quart d'heure ce chrono était battu par Bagnaia, premier pilote à avoir monté deux pneus soft, en 1'36"847.

Quartararo et Viñales sous le record

Avec un pneu avant hard et un arrière soft, Quartararo améliorait à son tour, gagnant six dixièmes sur son chrono précédent : il prenait alors la tête de la séance, avec un nouveau record de Jerez à la clé en 1'36"643. Dans la foulée, Nakagami a encore réussi à améliorer sa performance pour atteindre un chrono de 1'36"842 qui le plaçait à cet instant au deuxième rang, avec cinq petits millièmes d'avance sur Bagnaia.

Viñales et Rossi n'avaient pas encore amélioré leur temps d'hier à ce stade de la séance et se trouvaient alors respectivement quatrième (1'37"063) et sixième (1'37"205), encadrant Pol Espargaró qui avait réussi à s'intercaler entre eux au classement combiné.

Dans le même temps, Márquez bouclait son deuxième run avec une nouvelle amélioration personnelle en 1'37"882, qui lui permettait de passer devant son coéquipier au classement combiné, pour sept centièmes. Il n'allait dès lors plus améliorer sa performance, mais l'essentiel était fait : il était qualifié.

À l'entrée dans le dernier quart d'heure, Rossi et Morbidelli étaient désormais les derniers du top 10 combiné à ne pas avoir amélioré leur performance ce matin. Zarco progressait et se rapprochait de cette zone, qui constituait son objectif réaliste de la matinée : il ne lui manquait plus que 41 millièmes, dans un classement encore et toujours particulièrement serré. Mais la hiérarchie allait encore beaucoup bouger. Viñales, d'abord, a obtenu un chrono de 1'36"763 qui lui a permis de remonter à la deuxième position.

Jusqu'alors dixième, Mir s'est mis à l'abri en se hissant à la sixième place. Il était à cet instant intercalé entre Pol Espargaró et Miller, cependant l'Australien allait voir son meilleur temps annulé, en application de la règle portant sur les drapeaux jaunes, durcie ce week-end.

Lire aussi : Drapeau jaune : la crainte de stratégies malveillantes

Morbidelli a enfin réussi à améliorer son temps mais il se trouvait tout de même à une périlleuse dixième place, sous la pression de Dovizioso et Zarco derrière lui. La Ducati #04 n'a effectivement pas tardé à le faire glisser hors de la zone de sécurité, mais Dovizioso n'a pas tenu longtemps : Petrucci, Rossi et Aleix Espargaró l'en ont fait sortir au prix d'excellents tours. Dans la foulée, Viñales a pris la tête de la séance, avec un temps de 1'36"584 qui serait son dernier mot.

Miller a pu effacer la déception de son tour annulé et s'est hissé à la troisième place dans le money time. Une dernière amélioration est intervenue, pour Brad Binder cette fois qui s'est placé à une septième position qui n'est pas passée inaperçue ! La séance s'est conclue avec moins d'une demi-seconde entre le premier et le 11e pilote classé, et quelques déçus, notamment Dovizioso et Zarco qui devront en passer par la Q2.

Aleix Espargaró est parti à la faute deux fois ce matin, d'abord dans le virage 6, sans autre conséquence que de perdre son tour à l'entame du dernier quart d'heure, puis dans le virage 2, cette fois en toute fin de séance. Avec 17 millièmes de retard sur le dixième, il a de quoi nourrir quelques regrets.

Iker Lecuona est tombé lui aussi durant ces EL3, piégé au virage 10, et a dû abandonner sa moto dans le bac à gravier après qu'elle s'est violemment heurtée au mur de pneus.

À noter qu'Álex Rins n'a pas repris la piste ce matin. D'après son équipe, le pilote Suzuki sera de retour en EL4, à la mi-journée. Il s'octroie juste un peu de repos après une première journée très douloureuse et tentera ensuite de poursuivre le week-end, avec toutefois l'obligation de disputer la Q1.

Grand Prix d'Andalousie - EL3