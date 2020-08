EL3 - Viñales sauve sa place, Zarco ira en Q1

Le thermomètre affichait des valeurs comparables à celles d'hier matin lorsque les MotoGP se sont avancées vers la piste pour la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, avec 18°C dans l'air et 21°C au sol. Mais il y avait une surprise : un bitume humide, causé par une pluie arrivée dès le début de matinée, plus tôt qu'attendu.

Sortis pour la première fois de la saison hier après-midi, les pneus pluie étaient encore les stars des garages ce matin à l'entame de la séance, même si le bitume séchait déjà sur une partie du circuit et que l'on pouvait même apercevoir des percées de ciel bleu. Initialement, il était impossible d'imaginer faire bouger le classement combiné, au grand dam de ceux qui ont manqué le top 10 en EL1, cependant ce début séance a été bien plus exploité que les EL2 (seul Miller est resté au stand), chacun tentant de préparer une potentielle course pluvieuse.

En début de séance, les chronos ont rapidement atteint les 1'32, avec un classement emmené par Miguel Oliveira, Maverick Viñales et Álex Rins. À l'autre bout du classement, on trouvait Fabio Quartararo, avec un retard de 2"2 à la mi-séance.

À l'entrée dans la seconde moitié de la séance, les gommes rainurées permettaient à Johann Zarco et Andrea Dovizioso de passer en tête en 1'31"0, séparés de seulement six millièmes, mais les messages intimant aux pilotes de rentrer changer de pneus se multipliaient sur les tableaux de bord. Les premiers pneus slicks avaient déjà été aperçus sur les machines de Bradley Smith et Álex Márquez, qui progressaient rapidement dans la hiérarchie : il était temps de hausser le ton !

Andrea Dovizioso les a donc rapidement imités, de même que peu à peu l'ensemble du plateau. Cette phase intermédiaire a permis à Álex Márquez de prendre la tête du classement en 1'30"038 avant d'améliorer en 1'28"576 dès son tour suivant, signe de la rapide et nette amélioration des conditions de piste. C'était encore loin du niveau d'hier, sachant que les temps des EL1 étaient compris entre 1'24"1 et 1'25"7, mais il restait une douzaine de minutes et elles allaient être… intenses !

Viñales arbitre du duel Dovizioso-Espargaró

Dovizioso a pris les commandes en 1'27"380, alors que Miller, enfin sorti du stand, se propulsait directement à la deuxième place, trois dixièmes plus bas. Quartararo, qui suivait de près Dovizioso dans premier son tour rapide et s'était ainsi hissé à la huitième place avant que son chrono soit annulé pour dépassement des limites de la piste, a pu au tour suivant se porter dans le top 10 de ces EL3 en 1'28"570.

Devant, Dovizioso améliorait nettement (1'26"198), affichant plus de huit dixièmes de marge sur ses premiers poursuivants alors que derrière lui le classement changeait à chaque battement de cils. C'est Pol Espargaró qui s'est chargé d'empiéter sur ce matelas en se portant à deux dixièmes, puis Danilo Petrucci s'est intercalé entre les deux hommes. Dovizioso allongeait encore et atteignait les 1'25"479 : il était cette fois plus rapide que les derniers classés de vendredi.

Pol Espargaró a poursuivi son effort et s'est emparé des commandes, vite délogé par Dovizioso qui, en 1'24"832, tournait alors dans les temps du 12e classé de vendredi. De quoi ouvrir de réelles possibilités d'amélioration pour ceux qui espéraient encore arracher une place dans le top 10 combiné en vue de la Q2.

Profitant d'un rapide passage du pilote Ducati au stand, Pol Espargaró a une nouvelle fois repris la tête en 1'24"525, et Maverick Viñales s'est à son tour placé devant la GP20 en 1'24"715. Le pilote Yamaha, "perdu" hier, était le premier à améliorer son temps de vendredi et cela lui a valu de se porter au septième rang du classement combiné, synonyme de qualification à ce stade. En améliorant encore dans le tour suivant, au point de prendre les commandes, il s'emparait même du troisième meilleur temps à ce stade du week-end en 1'24"317. Pas en reste, Miller est à son tour parvenu à faire mieux qu'hier quand il a posté un temps de 1'24"363, ce qui l'a placé au deuxième rang de la séance.

Mais plus que le classement de ces EL3, c'est bien la hiérarchie globale qui attirait l'œil désormais, car perdre ou sauver une place dans le top 10 devenait possible. On a ainsi vu Petrucci s'y inviter, puis Mir récupérer sa place. Tout cela n'a pas fait les affaires de Quartararo, sorti du top 10 par Viñales et ayant eu quelques difficultés à aller au bout de son effort en étant passé plusieurs fois en dehors des limites de la piste. Le Français a toutefois réussi in extremis à obtenir un temps de 1'24"611 et cette fois la dixième place au classement combiné était sauve.

C'est Zarco qui en a fait les frais en glissant au 11e rang à seulement 44 millièmes. Petrucci, huit millièmes plus bas, était lui aussi envoyé en Q1. C'est également le cas de Valentino Rossi et Cal Crutchlow, respectivement 13e et 14e au classement combiné sans avoir pu améliorer leur temps ce matin.

Les pilotes MotoGP feront leur retour en piste à 13h30 pour les Essais Libres 4, ultime séance préparatoire avant d'enchaîner sur les qualifications.

GP d'Autriche - Essais Libres 3