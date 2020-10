EL3 - Les Français passent en Q2 ; Rins et Bagnaia n'y parviennent pas

Après des EL1 disputés sur une piste balayée par la pluie et des EL2 sur un asphalte séchant, tout reste à faire pour les pilotes ce matin afin de passer dans le top 10 permettant un accès direct à la Q2. En effet, les EL3 s'annoncent intenses : les conditions de piste matinales proposées sur le circuit du Mans sont fraîches (10°C dans l'air et en piste), mais crucialement sèches : tout demeure donc à faire car les chronos seront sensiblement plus rapides que la veille.

Dès lors, tout le monde le sait : il faut enfourcher la moto avec l'ensemble pneumatique tendre-tendre également prévu pour la course et se lancer sur un time-attack quasi-permanent en piste, quelques minutes après le passage sur celle-ci du plateau Moto3. Sans aucune flaque pour venir contrarier les conditions d'adhérence mais avec encore quelques degrés manquant pour optimiser le comportement du flanc gauche du pneu (dont l'usage recommandé par Michelin est de 12°C), les pilotes espèrent aussi collecter autant d'informations que possible sur ce qui pourrait être requis pour la course en termes de réglages et de gestion des pneumatiques.

L'ensemble du plateau se lance à l'assaut des cinq gauches et neuf droits du circuit Bugatti dès le début du compte à rebours de 45 minutes. Après seulement cinq minutes, Rins est vu à terre, sa Suzuki immobilisée dans les graviers : l'Espagnol, sain et sauf, se trouve contraint de regagner son box aussi vite que possible pour enfourcher sa seconde monture. Dans le même temps, Fabio Quartararo établit le meilleur temps cumulé des EL en signant un 1'33''779, battu de quelques centièmes par Pol Espargaró quelques instants plus tard, avant de se replacer aux commandes avec un 1'33''301 bien plus significatif devant son équipier Morbidelli et la Yamaha d'usine de Viñales. Victime d'une chute dans le virage 3, Alex Márquez est à son tour bon pour un retour aux stands pour enfourcher sa seconde Honda.

Après 15 minutes de séance, les températures de piste sont montées à 17°C : suffisant, selon Michelin, pour envisager l'utilisation du pneu medium. Néanmoins, les pilotes disposent désormais d'un stock de tendres suffisant pour tout le reste du week-end, après avoir pu économiser de nombreux trains hier avec les conditions humides. Par ailleurs, si le mercure doit un peu monter cet après-midi pour les qualifications, les prévisions font état d'un dimanche après-midi sec mais nuageux (et donc plus frais que ce samedi), imposant de nouveau l'utilisation des tendres en course : aucune raison, donc, d'aller perdre du temps en piste à évaluer le medium.

Tour après tour, Quartararo continue à faire tomber la référence et fait tomber celle-ci de quelques centièmes à chaque passage. Le voici désormais proche d'être le premier à passer une marque sous les 1'33''. Une barre franchie en 1'32''974, à 26 minutes du terme de la séance, tandis que Dovizioso s'en approche lui aussi.

Reconnaissance effectuée, place au time-attack !

Chaussé de deux tendres neufs, Joan Mir se lance à l'assaut d'un time-attack. Une fois les températures montées dans ses pneumatiques, le pilote Suzuki, devenu adversaire sérieux de Quartararo dans la lutte pour le titre signe tout d'abord un sixième chrono dans son second tour lancé, puis le second chrono dans le suivant alors que Morbidelli s'empare des commandes (1'33''839).

C'est bel et bien l'attaque de toutes parts dans les 15 dernières minutes. Comme l'avait annoncé Zarco la veille, seul un temps dans la partie basse des 1'32 semble pouvoir donner une certaine sérénité quant au fait de garantir une place dans le top 10. 1'32''509 devient la référence établie par Quartararo à 12 minutes du terme.

La préparation de Viñales a vu l'Espagnol passer 25 tours sur ses pneus tendres chaussés en début de séance. C'est dans les 10 dernières minutes, alors qu'il pointe 9e au terme de ce long relais, que le pilote Yamaha factory prévoit d'en découdre réellement. Le voici qui s'octroie un quatrième temps alors que Miller (alors 2e) et Rossi (alors 3e) perdent tout deux successivement leur monture en deux points différents du circuit. Le spectaculaire highside de l'Australien ne lui vaut aucune blessure et lui permettra de regarder sur les écrans la chute de Mir à l'abord du virage 3. Le drapeau jaune apparu pendant une période prolongée en conséquence de ces chutes ne permet pas d'amélioration avant la toute dernière minute.

La chute de Mir lui coûte sa place dans le top 10 consécutivement aux l'améliorations de Binder et de Zarco. Dixième, Dovizioso, passe proche de la correction à la faveur des drapeaux jaunes provoqués par la chute de Bradl, neutralisant plusieurs pilotes dans les derniers instants.

Cet après-midi, Binder, Mir, Petrucci, Rins, Bagnaia, Rabat, Alex Márquez, Nakagami, Aleix Espargaró, Lecuona, Bradl et Smith se retrouveront tous en Q1 pour espérer s'octroyer l'un des deux tickets permettant de se battre pour les positions des quatre premières lignes de la grille de départ, en Q2.

Grand Prix de France - Essais Libres 3