EL4 - Aleix Espargaró chute lourdement, Zarco leader

Avant de disputer les qualifications, les pilotes avaient encore une demi-heure d'essais essentiellement destinée à la préparation de la course, mais très vite, la lutte pour la première position a laissé place à l'inquiétude pour Aleix Espargaró, victime d'une très lourde chute.

Au cœur de son deuxième tour rapide, le pilote Aprilia a été éjecté de sa moto, lancée à plus de 160 km/h en sortant du virage 12. Conscient mais incapable de se relever seul et même avec l'aide des commissaires, le Catalan a été évacué sur civière.

Il a été aperçu sur ses pieds quelques instants plus tard mais éprouvait néanmoins des difficultés pour marcher, sa jambe droite étant visiblement touchée. Snobant un fauteuil roulant qui lui a été présenté, Espargaró a dû s'appuyer sur des membres de l'équipe Aprilia pour entrer dans le centre médical, où Ángel Charte, directeur médical du MotoGP, l'a rejoint pour l'examiner.

Les premiers examens n'ayant révélé aucune fracture, le Catalan a pu sortir du centre médical quelques minutes plus tard, en boitant toujours mais avec une douleur visiblement moins forte, laissant l'espoir de le voir disputer les qualifications, d'autant plus que le directeur médical l'a déclaré apte. Ses mécaniciens ont en tout cas commencé à préparer sa seconde moto.

Interrogé par DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne, le Dr Charte a évoqué une contusion au niveau du calcanéum droit, l'os du talon : "Il est sous anti-inflammatoires, tout paraît normal et en principe, il n'y a pas d'autre complication", a-t-il précisé.

Le meilleur chrono pour Johann Zarco

La séance avait pourtant débuté idéalement pour Espargaró, premier leader devant Fabio Quartararo. L'Aprilia était dotée d'un médium à l'avant et d'un dur à l'arrière, tandis que la Yamaha avait un tendre à l'avant et un médium à l'arrière. Miguel Oliveira a pris la tête avec deux pneus médium, le choix de la majorité du plateau, avant que Jack Miller prenne la tête au guidon d'une Ducati équipée d'un pneu tendre à l'avant et d'un médium à l'arrière.

Maverick Viñales a s'est emparé des commandes à cinq minutes du drapeau à damier mais il a été délogé de la première place par Johann Zarco, pourtant revenu à son garage avant même d'effectuer un tour rapide en tout début de séance. Le Français avait une gomme tendre à l'avant et une dure à l'arrière. Le classement est resté inchangé en tête, Zarco concluant la séance devant Viñales, Miller, Oliveira et Quartararo, qui s'est encore préparé au long-lap qu'il devra respecter ne course.

Jorge Martín, Álex Rins, Marco Bezzecchi, Brad Binder et Joan Mir ont complété un top 10 dont la seule marque exclue a été Honda. Enea Bastianini sa signé le 11e temps et Aleix Espargaró a finalement été classé au 12e rang.

La séance a été marquée par un problème technique pour Raúl Fernández, contraint d'immobiliser sa KTM sur le bord de la piste dès son premier tour rapide en raison d'une apparente casse moteur. Takaaki Nakagami est tombé au virage 13 et Darryn Binder au virage 14, sans gravité pour les deux hommes.

Une pause de dix minutes sépare la fin de cette séance du début de la Q1, par laquelle passeront tous les représentants de Honda et KTM ainsi que Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso.

GP de Grande-Bretagne - MotoGP - EL4