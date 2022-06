EL4 - Aleix Espargaró reste dominateur, les Français bien placés

Les pilotes ont une nouvelle fois été confrontés à de très fortes températures dans cette séance, avec 31°C dans l'air et 55°C sur la piste. Des conditions similaires sont attendues dimanche à Barcelone et ces EL4 étaient justement destinés à la préparer la course en évaluant les pneus sur un asphalte tout aussi brûlant que glissant depuis le début du week-end, les pilotes ayant du mal à trouver l'adhérence.

Les comparaisons entre medium et dur ont continué à l'arrière mais aussi à l'avant, les pilotes KTM et Jack Miller ayant tous opté pour le dur à l'avant. Assez vite, Aleix Espargaró, l'homme fort depuis le début du week-end, s'est porté en tête en roulant avec deux pneus medium devant Fabio Quartararo et Johann Zarco, qui avaient un medium à l'avant et un dur à l'arrière.

Marco Bezzecchi, en première ligne il y a une semaine mais contraint de passer par la Q1 ce week-end, s'est positionné entre les deux Français, avant que Zarco reprenne l'avantage. Bezzecchi a amélioré sa performance à son tour, pour au deuxième rang, à 0"157 d' Espargaró.

Dans le dernier tiers de la séance, Brad Binder, seulement 17e, est tombé pour la deuxième fois de la journée. Après le virage 4 dans la matinée, c'est cette fois dans la courbe suivante qu'il a été piégé.

Álex Márquez est lui aussi parti à la faute peu à près dans la dernière courbe, dans une chute à très haute vitesse. L'Espagnol a pu se relever mais semblait secoué.

Plusieurs pilotes ont pris la piste avec des pneus différents, Quartararo et Zarco ayant basculé sur le medium à l'arrière, mais personne n'a pu faire mieux que la référence établie par Aleix Espargaró. Le pilote Aprilia a conclu la séance devant Bezzecchi, Quartararo et Zarco. Luca Marini s'est classé au sixième rang devant Maverick Viñales et Jorge Martín. Après avoir marqué le pas en EL3, Franco Morbidelli a repris sa marche en avant avec la huitième place devant Enea Bastianini et Pecco Bagnaia.

Johan Mir s'est contenté d'un modeste 11e temps, deux positions devant son coéquipier Álex Rins. Pol Espargaró a été le meilleur représentant de Honda à la 14e place, devant Jack Miller.

Cette séance est directement suivie de la première partie des qualifications, par laquelle doivent passer Viñales, Bastianini, Mir, Morbidelli, Brad Binder et Miguel Oliveira, vainqueur sur ce circuit l'an passé. Tous ces pilotes, mais aussi Andrea Dovizioso, seront en lutte pour décrocher les deux dernières places en Q2, où se jouera la pole.

GP de Catalogne - MotoGP - EL4