EL4 - Bagnaia a le dernier mot avant les qualifications

L'ultime séance d'essais des MotoGP a démarré dans des conditions idéales sur le Circuit of the Americas avec un temps toujours au beau fixe. De nombreux favoris se retrouvant en Q1, ces EL4 étaient primordiaux pour peaufiner les derniers réglages.

Concerné par le repêchage en raison de sa 13e place aux temps combinés, Maverick Viñales établissait le premier chrono de référence en 2'04"493, devant Enea Bastianini, Marc Márquez, Jack Miller et Johann Zarco, les hommes les plus rapides des essais libres. Le #93 prenait l'avantage au tour suivant, devant Bastianini, Jorge Martín et Zarco, le quatuor se tenant en un dixième seulement.

Viñales reprenait rapidement son bien et était le premier à passer sous la barre des 2'04 en roulant en 2'03"899. Fabio Quartararo était alors dixième. Pour rappel, le Français est l'auteur du meilleur chrono des essais, 2'02"361.

Au terme du premier run, Bastianini avait le dernier mot en améliorant de près de quatre dixièmes le temps de Viñales, qui se retrouvait quatrième. Aleix Espargaró et Marc Márquez étaient intercalés entre eux, tandis que Martín complétait le top 5. Álex Rins, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia figuraient quant à eux dans la deuxième partie du top 10. Johann Zarco était 12e et le premier pilote KTM, Brad Binder, seulement 15e. Miguel Oliveira pointait pour sa part en 19e position.

Les pilotes repartaient à dix minutes de la fin pour un nouveau run. Bastianini améliorait son propre temps, mais était bientôt doublé par Bagnaia, qui passait la ligne en 2'02"983, suivi par Márquez. Quartararo et Zarco remontaient aux quatrième et sixième rangs.

Personne n'a été en mesure d'améliorer, et Pecco Bagnaia a conclu ces EL4 en leader, devant Marc Márquez, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró et Johann Zarco, sixième. Tous les constructeurs sont représentés dans le top 10, excepté KTM, toujours autant en difficulté sur la piste texane, Brad Binder et Miguel Oliveira n'étant que 18e et 19e.

Rendez-vous dès 21h10 (heure française) pour le début des qualifications !

