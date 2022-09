EL4 - Bastianini confirme son rythme devant le duo Aprilia

La pluie est annoncée depuis le début du week-end, sans s'être pour l'instant manifestée lors des séances MotoGP. À l'entame des EL4, des drapeaux indiquant l'arrivée de gouttes de pluie ont été agités, mais elles n'ont pas influencé les conditions de piste outre mesure et les pilotes ont pu effectuer l'intégralité de la séance en pneus slicks.

Johann Zarco a été le premier à inscrire le chrono de référence, en 1'35"306, soit quatre secondes plus lent que le meilleur temps des EL3 réalisé par Jack Miller ce matin. Les pilotes ont préféré jouer la prudence dans les premières minutes, avant de commencer à attaquer. Les rookies Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio se sont tour à tour portés en tête avant que Fabio Quartararo ne s'empare de la première place.

Le Français a rapidement été détrôné par Luca Marini puis Pecco Bagnaia, qui a été le premier de la séance à passer sous la barre des 1'33 en réalisant un chrono de 1'32"699. Au terme du premier run, l'Italien était encore en tête devant Quartararo et Marini. Franco Morbidelli, décidément à l'aise ce week-end, était quatrième. Le reste du top 10 était composé de Fabio Di Giannantonio, Jorge Martín, Brad Binder, Johann Zarco, Marco Bezzecchi et Miguel Oliveira. Les trois Honda de Pol Espargaró, Takaaki Nakagami et Álex Márquez se suivaient de la 12e à la 14e position.

De leur côté, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso et Aleix Espargaró n'avaient pas encore de temps enregistré et entraient en piste. L'Italien s'est alors emparé de la seconde place. Quartararo est pour sa part rentré aux stands et a semblé montrer son aileron avant à son équipe.

Au début du second run, Zarco est remonté à 25 millièmes de Bagnaia, reléguant Bastianini en troisième position. La domination Ducati était encore bien présente avec sept machines dans le top 10. Seuls Aleix Espargaró, Fabio Quartararo et Brad Binder faisaient figure d'exception.

Kazuki Watanabe est parti à la faute dans le virage 15 et s'est immédiatement relevé. Le Japonais, qui remplace Joan Mir ce week-end suite à sa blessure à la cheville, a beaucoup progressé depuis les EL1 et pourra disputer les qualifications en ayant réalisé des chronos qui entrent dans les 105% maximum du meilleur temps.

Espargaró et Quartararo se sont successivement portés en tête, à la faveur de l'Espagnol. Dans les derniers instants, Maverick Viñales est venu se placer devant son coéquipier, avant d'être passé à son tour par Enea Bastianini, qui a confirmé son rythme avant les qualifications.

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia ont terminé quatrième et cinquième, Johann Zarco septième. Avec un top 10 se tenant en moins de cinq dixièmes, les qualifications s'annoncent âprement disputées !

Rendez-vous dès 14h10 pour la Q1.

Grand Prix de Saint-Marin - MotoGP - EL4