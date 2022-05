EL4 - Fabio Quartararo et Álex Rins au-dessus du lot

La température a grimpé et l'asphalte a atteint 32°C pour cette séance servant de répétition générale pour la course, même si la météo a de fortes chances de tourner à l'orage au moment du départ. Les pilotes ont néanmoins poursuivi le travail d'évaluation des pneus comme à l'accoutumée, prenant majoritairement la piste avec un medium à l'avant et un tendre à l'arrière.

Fabio Quartararo a vite pris le pouvoir devant Álex Rins qui, comme son coéquipier Joan Mir, était en piste avec un choix de pneus atypique, avec le tendre à l'avant et le medium à l'arrière. Takaaki Nakagami occupait la troisième place devant Jack Miller, qui est vite parti à la faute. Comme de nombreux pilotes depuis le début du week-end, l'Australien est tombé au virage du Musée. II la pu repartir, sur une Ducati néanmoins endommagée.

Aleix Espargaró a été piégé au même endroit, tandis que Marc Márquez a traversé le bac à gravier au Garage Vert, en parvenant à rester sur sa moto.

Quartararo a repris la piste avec une Yamaha chaussée de deux pneus medium, comme Rins. Ce dernier s'est rapproché à 0"006 du leader du championnat, avant de prendre l'avantage dans le tour suivant, pour 0"177. Quartararo a repris son bien pour seulement 0"010. Un drapeau jaune a privé les pilotes d'amélioration pendant quelques instants. Après plusieurs sauvetages depuis le début du week-end, Marc Márquez n'a cette fois pas pu éviter une chute à l'entrée de la chicane du Chemin aux bœufs.

Le duo de tête n'a pas été inquiété et Quartararo est resté devant Rins. Pecco Bagnaia est remonté au troisième rang, à plus de deux dixième des deux leaders. Le vainqueur du Grand Prix d'Espagne a devancé Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami, Jack Miller, Jorge Martín et Enea Bastianini, qui avait eu un problème sur son moteur en EL4. Marco Bezzecchi et Miguel Oliveira ont complété le top 10, tandis que Maverick Viñales s'est classé au 11e rang. Pol Espargaró n'a pris que la 12e place, devant Marc Márquez, Joan Mir et Johann Zarco.

Une pause de dix minutes sépare cette séance de la Q1, au cours de laquelle Jorge Martín, Joan Mir, Franco Morbidelli ou encore Andrea Dovizioso tenteront de décrocher les deux dernières places pour la Q2.

GP de France - MotoGP - EL4