EL4 - Quartararo leader devant Bagnaia

Cette séance a débuté avec plus d'une demi-heure de retard en raison d'un très grave accident survenu au virage 9 à la fin de séance de qualifications du Moto3 et dont Jason Dupasquier n'a pas pu se relever. Le pilote suisse a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Florence après une longue procédure sur la piste, tandis qu'Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba, impliqués dans l'accident, n'ont pas été blessés.

Malgré l'immense inquiétude entourant l'état de santé de Jason Dupasquier, les pilotes du MotoGP ont pris la piste pour préparer la course, disputée à la même heure dimanche, sous un ciel devenu nuageux, la température ambiante étant de 25°C et celle de l'asphalte de 43°C. Fabio Quartararo est passé dans les graviers au virage 4 juste après être sorti des stands mais c'est bien le pilote Yamaha qui était en tête après son premier tour rapide, avec deux pneus medium, qu'il pourrait privilégier en course.

Dans les minutes qui ont suivi, Quartararo a échangé plusieurs fois la première place avec Miguel Oliveira puis Álex Rins, qui étaient roue dans roue et avaient chacun un dur à l'avant, mais le Français a émergé en tête. Après être passé par les stands, Quartararo a continué à signer de bons chronos, échouant à 0"020 puis à 0"072 de sa propre référence. Un nouveau tour à un niveau similaire aurait été possible sans un important trafic, dont il s'était déjà plaint vendredi.

Lire aussi : Le record absolu de la vitesse de pointe égalé au Mugello

Le chrono de Quartararo est finalement resté invaincu. Pecco Bagnaia, détenteur du record de la piste depuis la matinée, est remonté au deuxième rang en toute fin de séance, devant Takaaki Nakagami. Rins a glissé à la quatrième position, devant Oliveira. Franco Morbidelli a confirmé son bon rythme avec la sixième place, devant Jack Miller, tandis que Joan Mir, Aleix Espargaró et Brad Binder ont complété le top 10.

Maverick Viñales s'est contenté de la 11e performance dans cette séance, devant Pol Espargaró. Johann Zarco s'est également fait discret avec le 16e temps, devant Marc Márquez. Ce dernier est passé dans les graviers à San Donato dans la première partie de la séance, mais il a pu repartir. Valentino Rossi a une nouvelle fois été en retrait et n'a pris que la 19e place.

Après cette séance, les pilotes vont enchaîner directement avec les qualifications. Maverick Viñales, Marc Márquez, Aleix Espargaró et Valentino Rossi feront partie des candidats aux deux places restantes en Q2.

GP d'Italie - Essais Libres 4

partages