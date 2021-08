EL4 - Fabio Quartararo répond à Pecco Bagnaia

Le soleil était présent pour cette dernière séance d'essais avant les qualifications, traditionnellement consacrée à la préparation de la course même si des conditions très différentes sont attendues dimanche, avec de fortes averses au programme. Dans les premiers instants de cette demi-heure d'essais, des choix de pneus très variés ont été vus, entre le medium et le dur à l'avant et entre le tendre et le medium à l'arrière.

Les pilotes de l'équipe Yamaha officielle, en piste avec deux gommes tendres, ont vite pris le pouvoir. Maverick Viñales a été le premier leader et Fabio Quartararo a vite fait mieux, améliorant sa référence tour après tour, pour l'établir en 1'23"816 dans sa cinquième boucle de la séance sur le Red Bull Ring.

Derrière les deux représentants d'Iwata, c'est le revenant Dani Pedrosa, aligné sur un week-end de course pour la première fois depuis 2018, qui était le premier poursuivant au terme de cette première salve de tours, à plus d'une demi-seconde cependant, et devant son ancien coéquipier Marc Márquez. Après la mi-séance, les deux espagnols ont été battus par Pecco Bagnaia, sorti leader d'un duel avec Quartararo dans la matinée.

Avec une monte dur-medium, Bagnaia a amélioré son chrono à chaque tour, passant devant Viñales mais pas devant Quartararo, de retour en piste avec un medium à l'avant et un dur à l'arrière, et dont le chrono réalisé en début de séance est resté invaincu. Le Français a ainsi conclu la séance devant Bagnaia et Viñales.

Joan Mir comptait sur cette séance pour évaluer à nouveau le variateur de hauteur introduit par Suzuki ce samedi, après un test plus que concluant dans la matinée. Comme Álex Rins, le Champion du monde n'en disposait que sur l'une de ses deux machins et il a chuté à haute vitesse au virage 9 en début de séance, sans se blesser. De retour en piste sur sa seconde RS-GP, Mir est remonté au quatrième rang, devant Marc Márquez et Pedrosa.

Le top 10 a été complété par Takaaki Nakagami, Jack Miller, le surprenant Enea Bastianini et Miguel Oliveira, auteur d'une performance rassurante puisqu'il souffrait de son poignet droit après une lourde chute en EL1. Johann Zarco s'est contenté de la 12e performance, deux positions devant Pol Espargaró. Valentino Rossi a pris la 19e place tandis qu'Álex Rins, 21e, s'est fait plus que discret. Après la cabriole de Joan Mir, Iker Lecuona a lui aussi chuté au virage 10, tandis que Maverick Viñales a fait un passage dans les graviers du virage 4.

Une courte pause sépare cette séance de la Q1 par laquelle Miguel Oliveira, touché au poignet droit après une chute hier, devra passer, tout comme Pol Espargaró, Álex Rins, Valentino Rossi et les deux anciens vainqueurs de Grands Prix de retour ce week-end, Dani Pedrosa et Cal Crutchlow.

GP de Styrie - Essais Libres 4