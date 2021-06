EL4 - Johann Zarco en tête d'un doublé français

C'est sous une chaleur écrasante qu'a débuté cette quatrième séance d'essais libres du week-end, la température ambiante étant de 32°C et celle de la piste de 50°C, offrant ainsi une dernière occasion aux pilotes de préparer la course dans des conditions similaires à celles qu'ils devraient rencontrer dimanche, et donc de déterminer les pneus les plus adaptés.

C'est avec un dur à l'avant et un medium à l'arrière que la majeure partie du plateau a pris la piste, Enea Bastianini et Jack Miller optant pour un medium à l'avant tandis que Maverick Viñales a préféré un tendre à l'arrière, pour finalement rentrer aux stands avant même de faire un tour rapide, son langage corporel montrant ses difficultés à contrôler sa machine. Le pilote Yamaha est revenu sur le circuit avec une monte medium à l'arrière.

Miguel Oliveira, Fabio Quartararo et Álex Márquez se sont plusieurs fois échangé la première place au début de la séance, le Français émergeant en tête devant l'homme fort de KTM depuis deux courses et Jack Miller, qui a dû s'arrêter sur le bord de la piste une dizaine de minutes après l'entame de la séance en raison d'un problème technique sur sa Ducati. Un élan donné par un commissaire de piste sur un scooter a permis à l'Australien de regagner la voie des stands, où il a ensuite couru aux côtés de sa machine pour la ramener à son box, avant de reprendre la piste sur sa seconde Desmosedici.

Peu de pilotes ont amélioré leur chrono dans le cœur de la séance puisque leur but était de préparer la course avec un relais long. Aleix Espargaró est remonté au quatrième rang devant Álex Márquez, par la suite victime d'une chute au premier virage, sans gravité même si sa Honda a été passablement endommagée. Son grand frère Marc s'est emparé à son tour de la quatrième place.

Chaussé d'un pneu medium neuf à l'arrière après être repassé par son garage, Johann Zarco a pris la tête, 0"083 devant Quartararo. La séance s'est conclue sur ce doublé des pilotes français devant Oliveira et Miller, auteur d'un bon temps une fois revenu en piste. Les fratries Márquez et Espargaró sont entrées dans un top 10 où ont également figuré Joan Mir et Franco Morbidelli. Maverick Viñales a signé le 12e temps, deux places devant Valentino Rossi. Pecco Bagnaia, en délicatesse au début de ses relais vendredi, n'a pris que la 21e place.

Les pilotes vont maintenant enchaîner avec la séance de qualifications. Les pilotes Suzuki, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Franco Morbidelli et Valentino Rossi feront partie des candidats aux deux dernières places en Q2.

GP d'Allemagne - Essais Libres 4

