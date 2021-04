EL4 - Zarco devance Viñales avant les qualifications

La nuit est tombée sur le circuit de Losail avant cette ultime séance d'essais précédant les qualifications, au cours de laquelle les pilotes ont surtout l'habitude de préparer la course. Ils ont notamment profité de conditions plus fraîches que dans l'après-midi, avec une température ambiante de 23°C et un asphalte mesuré à 25°C. Le vent est légèrement tombé après les EL3, très perturbés par la poussière et le sable ramené sur la piste.

Ces conditions ont permis aux pilotes de prendre la piste avec deux pneus tendres, même si certains ont utilisé un medium, Danilo Petrucci optant même pour un dur à l'arrière, au cœur d'un week-end au cours duquel il multiplie les expérimentations sur la KTM. Maverick Viñales a établi la première référence en 1'56"157, avant d'être battu par Johann Zarco, dont le chrono en 1'55"803 était déjà meilleur que tous ceux effectués dans l'après-midi. Fabio Quartararo s'est classé au deuxième rang mais son temps a été effacé en raison d'un passage hors de la piste.

Les pilotes ont tous fait mieux dans leur deuxième tour rapide et Viñales a ainsi récupéré la première place pendant quelques instants, avant d'être délogé par Aleix Espargaró puis par son équipier dans le team Yamaha factory, Quartararo, auteur cette fois d'un tour valide. Viñales a une nouvelle fois fait mieux et Zarco s'est dans la foulée placé entre les deux pilotes Yamaha. Le leader du classement a amélioré son chrono de 0"053 mais cela n'a pas empêché Zarco de le battre, au moment où les pilotes entraient dans la deuxième moitié de la séance.

Les chronos des pilotes ont été moins bons après leurs passages par les box et Zarco n'a pas été inquiété. Le Français a donc conclu la séance devant Maverick Viñales et Joan Mir, auteur du troisième temps dans la dernière partie de ces essais. Fabio Quartararo a réalisé le quatrième temps devant son ancien équipier Franco Morbidelli et Álex Rins. Aleix Espargaró a été classé au septième rang devant Jorge Martín, à nouveau auteur d'un tour encourageant, et Pecco Bagnaia, poleman la semaine dernière.

Le top 10 a été complété par Stefan Bradl, auteur d'une chute à haute vitesse en fin de séance, au virage 13. L'Allemand n'a pas été blessé. Pol Espargaró a pris la 14e place et Jack Miller s'est contenté d'un modeste 18e temps. L'Australien a été en retrait durant toute la séance. Valentino Rossi s'est également fait discret avec la 21e meilleure performance.

Les qualifications débutent dix minutes après la fin de cette séance. Joan Mir, Valentino Rossi et Pol Espargaró font partie des pilotes contraints de disputer la Q1 pour espérer prendre l'une des deux dernières places en Q2.

GP de Doha - MotoGP - EL4

