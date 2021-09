EL4 - Márquez en tête avant les qualifs

C'en est fini des essais libres au Grand Prix d'Aragón après cette séance d'EL4 synonyme de derniers préparatifs avant les qualifications et la course. La hiérarchie était très serrée en EL3 avec quatre des six constructeurs (Yamaha, Aprilia, Suzuki, Ducati) en 0"058 ; dans cette ultime séance, les chronos étaient plus modestes.

Marc Márquez menait la danse à mi-séance en 1'48"142, à un peu plus d'une seconde de la référence établie par Fabio Quartararo ce matin. Le pilote Honda avait un combinaison dur-tendre, le pneu dur à l'avant étant une bonne option pour la course avec stabilité et constance, d'après Piero Taramasso, manager deux-roues chez Michelin Motorsport.

Personne n'a fait mieux par la suite, la priorité étant donnée aux longs relais, même si Márquez s'est payé le luxe de grappiller quelques millièmes supplémentaires en 1'18"116 ; Enea Bastianini (Ducati) et Francesco Bagnaia (Ducati) complétaient le top 3 devant le leader du championnat, Fabio Quartararo (Yamaha). Son compatriote Johann Zarco (Ducati), qui devra passer par la Q1 après avoir signé le 11e temps des EL3, est dixième de cette séance, alors que Maverick Viñales, qui a connu une excursion dans les graviers sans gravité, est 20e pour Aprilia.

GP d'Aragón - Essais Libres 4