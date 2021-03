EL4 - Meilleur temps pour Viñales, record pour Zarco

La nuit est tombée avant cette ultime séance d'essais précédant les qualifications, débutée à 19h20 (heure locale). La température ambiante est tombée à 27°C et celle de la piste à 31°C, soit une vingtaine de degrés de moins que les EL3, ce qui a offert aux pilotes des conditions bien plus proches de celles qu'ils rencontreront en qualifications et en course.

Ces températures plus faibles ont permis aux pilotes de débuter la séance avec deux gommes tendres, Franco Morbidelli faisait partie des rares exception, préférant un pneu dur à l'arrière. Après la première série de tours rapides, Miguel Oliveira était un leader surprise, tant les KTM sont à la peine depuis le début du week-end, mais son chrono a vite été battu.

Maverick Viñales puis Johann Zarco ont tour à tour occupé la première place, en faisant déjà mieux que les chronos effectués en EL3 sous une forte chaleur peu favorable aux performances. Quelques tours plus tard, Zarco a largement battu le record de vitesse de pointe sur un week-end de Grand Prix en atteignant 362,4 km/h... mais il n'a pas pu prendre le premier virage et il a traversé le bac à graviers, réussissant cependant à éviter la chute, même si un élément aérodynamique a été endommagé. La précédent record était détenu par Andrea Dovizioso, qui a été mesuré à 356,7 km/h au Mugello en 2019.

À ce moment de la séance, les six marques étaient représentées aux six premières places, avec Zarco devant Viñales et Oliveira, l'Aprilia d'Aleix Espargaró au quatrième rang, la Suzuki de Joan Mir au cinquième et la Honda de Stefan Bradl au sixième. Viñales, qui n'était qu'à 0"008 de la référence établie par Zarco, s'est à nouveau attaqué au chrono du Français après être passé aux stands. En avance de quelques millièmes après les trois premiers secteurs, le pilote espagnol a cependant perdu du temps dans la quatrième portion du tracé qatari, une zone qui pose de gros problèmes au clan Yamaha ce week-end.

C'est sous le drapeau à damier que Viñales a pris l'avantage, pour 0"218, mais son 1'54"106 est resté loin du meilleur temps réalisé par Jack Miller vendredi, en 1'53"387. Johann Zarco est finalement deuxième de la séance, devant son compatriote Fabio Quartararo, bien placé grâce à un bon tour en fin de séance mais pas forcément satisfait, son langage corporel dans son box exprimant ses difficultés avec l'avant de sa machine.

Miguel Oliveira s'est classé au quatrième rang, une performance encourageante après des essais difficiles, devant Aleix Espargaró, Joan Mir, Franco Morbidelli et Stefan Bradl, ce qui signifie que les six constructeurs sont finalement représentés dans les huit premières positions. Takaaki Nakagami et Álex Rins ont bouclé le top 10. Miller s'est encore fait discret avec le 13e chrono tandis que Valentino Rossi a également été en retrait, à la 17e place. Pol Espargaró, seulement 19e, a continué à chercher les limites de sa Honda, en passant hors des limites de la piste à plusieurs reprises.

Dix minutes séparent la fin de cette séance de la Q1, séance durant laquelle le Champion du monde en titre, Joan Mir, et les pilotes KTM tenteront de conquérir les deux dernières places disponibles pour la Q2, disputée dans la foulée.

GP du Qatar - MotoGP - EL4

partages