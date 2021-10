EL4 - Jack Miller confirme aux avant-postes

S'il y avait un doute, Jack Miller a confirmé en Essais Libres 4 qu'il était particulièrement à l'aise sur un Circuit des Amériques parsemé de bosses qui sont loin de faire des heureux. Le pilote australien, lui, compose avec ce facteur plus aisément que ses pairs et était le plus rapide lors de cette ultime séance avant les qualifications, à la hiérarchie comme toujours peu représentative puisqu'elle a été consacrée à la préparation de la course.

Avec un pneu dur à l'avant comme à l'arrière sur sa Ducati, Miller a tourné en 2'04"028, évidemment loin de sa référence matinale, devançant Joan Mir. Ce dernier n'a pas connu une séance facile, puisque le moteur de sa Suzuki a rendu l'âme après moins de quatre minutes, mais il a pu reprendre la piste au volant de sa seconde moto et s'est ainsi montré très compétitif. Suivaient Pecco Bagnaia et les deux tricolores, Johann Zarco et Fabio Quartararo. Mir et Quartararo avaient un pneu medium à l'arrière, Bagnaia et Zarco un tendre.

La séance a été marquée par la chute des frères Espargaró, Pol au virage 12, Aleix au virage 2 lorsqu'il a perdu le contrôle sur une bosse. C'était la troisième du week-end pour le pilote Aprilia.