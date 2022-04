EL4 - Morbidelli devance Bezzecchi, la moto de Rins en feu

La température était toujours plutôt clémente par rapport aux chaleurs extrêmes annoncées lorsque les pilotes se sont élancés pour les EL4 avec 33 degrés dans l'air et 44 en piste. Une séance particulièrement importante pour peaufiner les derniers réglages pour la course, notamment le choix du pneu arrière.

Le medium conseillé par Michelin n'a en effet pas eu les résultats attendus jusqu'à présent et de nombreux pilotes ont décidé d'essayer de faire tenir le tendre sur la durée lors de cette ultime session, avec l'espoir de pouvoir l'utiliser en course.

Le premier temps de référence a été réalisé par Johann Zarco, en 1'34"027, mais le Français a très rapidement chuté et laissé Joan Mir puis Miguel Oliveira s'emparer de la tête du classement. Quelques instants plus tard, la séance était arrêtée au drapeau rouge, en raison de la casse moteur d'Álex Rins. Le pilote Suzuki a mis un moment à se rendre compte du problème et sa moto a fini par prendre feu, l'obligeant à en sauter au plus vite et à la laisser en bord de piste.

Mois d'une vingtaine de minutes a été nécessaire au nettoyage de la piste, sur laquelle des traces d'huile sont tombées. Celles-ci ont finalement expliqué la chute de Zarco, qui a roulé dessus.

La séance a alors repris pour 23 minutes et a vu Marco Bezzecchi se porter en tête en améliorant de deux dixièmes le chrono d'Oliveira. Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Jorge Martín sont alors venus se glisser entre les deux hommes, reléguant le Portugais au sixième rang, juste devant Pol Espargaró.

Le pilote Ducati et les deux représentants Honda, tous envoyés en Q1, étaient alors aux avant-postes pour tenter d'être les plus prêts possibles pour leurs qualifications. Seul Joan Mir, 18e et encore dans les stands, manquait encore à l'appel. L'Espagnol ressortait mais ne faisait à cet instant pas mieux que 14e.

Son coéquipier, Rins, a pu repartir avec sa seconde moto et a affiché un rythme solide, en se plaçant parmi les cinq premiers tout au long de la séance.

À 10 minutes de la fin de séance, Bezzecchi se maintenait toujours au premier rang après avoir amélioré son propre chrono de trois dixièmes. Il devançait largement les autres rookies, emmenés par Remy Gardner à partir de la 18e position.

Dans les toutes dernières minutes, Franco Morbidelli s'est emparé du meilleur temps après avoir passé un pneu neuf, tandis que Márquez a tiré tout droit, mettant un terme à sa séance. Zarco est remonté au troisième rang, juste devant Quartararo et Rins.

Rendez-vous dans quelques minutes seulement pour le début de la Q1, très attendue au vu du nombre de favoris qui vont y prendre part.

GP d'Indonésie - MotoGP - EL4