EL4 - Nakagami en tête, Quartararo se relance

C'est sans Pol Espargaró que s'est déroulée cette quatrième séance d'essais du week-end puisque le Catalan passe des examens à l'hôpital 9 de Octubre après une très lourde chute dans la matinée. Resté conscient, Espargaró souffre des côtes et du poignet droit mais n'a subi "aucune blessure sérieuse" selon Honda et son absence a également été confirmée pour les qualifications, aucune annonce n'ayant encore été faite pour la course.

Les 20 autres pilotes engagés, l'autre pilote officiel de Honda Marc Márquez étant lui aussi forfait, ont immédiatement pris la piste, profitant de leur dernière opportunité d'évaluer les pneus à un horaire similaire à celui de la course, chose plus difficile dans les fraîches matinées de Valence. Tous les pilotes ont opté pour un pneu dur à l'avant, le medium étant privilégié à l'arrière. Certains ont évalué le dur et Pecco Bagnaia a été le seul à choisir le tendre. Joan Mir et Maverick Viñales ont de leur côté évalué le pneu medium à l'avant dans la dernière partie de la séance.

Fabio Quartararo, en difficulté depuis le début du week-end, a vite pris le pouvoir devant son coéquipier Franco Morbidelli, tous deux avec un medium à l'arrière, avant qu'Álex Rins s'intercale entre eux. Dans cette première partie de séance, le leader de la matinée, Aleix Espargaró, est tombé au virage 2. Le pilote Aprilia a pu revenir dans le paddock sur sa moto. Luca Marini est lui aussi parti à la faute en fin de séance, au virage 6.

Pecco Bagnaia, seulement huitième après son premier relais, et Jack Miller, 17e, ont repris la piste avec deux gommes dures mais ils n'ont pas amélioré leurs chronos. Pour son dernier relais, Bagnaia a préféré repasser sur un medium à l'arrière.

La référence de Quartararo est longtemps resté invaincue mais Takaaki Nakagami a fait mieux pour 0"069 en fin de séance, également avec un medium à l'arrière. Bagnaia a été l'un des rares pilotes à améliorer son temps en fin de séance, ce qui lui a permis de remonter au quatrième rang. Nakagami a finalement devancé Quartararo, Rins et le vainqueur du GP de l'Algarve.

Morbidelli s'est classé au cinquième rang devant Joan Mir. Viñales a signé un dixième chrono encourageant, deux positions devant Aleix Espargaró. Johann Zarco s'est contenté du 14e temps, devant Jack Miller. Valentino Rossi a de son côté pris la 17e place, faisant mieux qu'Andrea Dovizioso pour 0"035.

Dix minutes séparent la fin de cette séance de la Q1, par laquelle devront passer Álex Rins, Maverick Viñales et Andrea Dovizioso, mais pas Valentino Rossi, directement qualifié en Q2 pour son dernier week-end comme pilote de la catégorie reine.

