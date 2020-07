EL4 - Takaaki Nakagami remet le couvert, Rins de retour

Après les doutes, la réponse : revenu en pleine convalescence au guidon de sa Repsol Honda pour des EL3 âprement disputés et se mettant immédiatement dans un bain extrêmement compétitif, Marc Márquez n'a pas eu à rougir de sa performance pointant à 1"298 du record de piste établi par Maverick Viñales dans les mêmes conditions de piste.

S'interrogeant apparemment grandement entre les séances, déclarant initialement à la télévision espagnole qu'il serait de la partie en EL4 avant que son team ne communique finalement publiquement des doutes via les réseaux sociaux quant au bénéfice que représenterait sa participation aux qualifications, le Champion du monde a finalement décidé de lancer à pleine charge dans un nouveau défi personnel majestueux. Un défi que se lance aussi Álex Rins, qui était resté éloigné de sa moto lors de la troisième séance d'essais libres et a décidé de se lancer à l'assaut de ces EL4, avec la bénédiction des docteurs.

Cal Crutchlow, quant à lui, ferait presque oublier qu'il sort aussi du bloc suite à sa chute le week-end dernier. Le Britannique a mis un point d'honneur à participer aux séances depuis le début du week-end et à tenir le pavé.

Sur une piste très chaude ou le mercure atteint les 56°C, l'enjeu pour les équipes consiste à déterminer si elles utiliseront le pneu arrière medium ou tendre en course. À l'avant, aucun doute : ce sera de nouveau le dur qui sera élu mais des doutes subsistent pour le second pneu quant à l'adhérence procurée par le medium, jugé trop glissant, tandis que le tendre reste invariablement soumis à une forte dégradation.

Au chronomètre, c'est immédiatement Fabio Quartararo qui prend les devants de cette séance. Le Français de l'équipe Petronas signe un temps de 1'37''679. Après une série de sept tours, Marc Márquez a déjà donné une première réponse sur son état : il ne pointe en effet qu'à 0"8 de Quartararo et évolue devant Andrea Dovizioso… Victime de deux chutes dans la matinée avec son Aprilia, Aleix Espargaró se rassure : sa quatrième place temporaire, peu après la mi-séance, atteste du fait que l'Espagnol dispose bien d'un rythme intéressant. Toujours en grande forme, Takaaki Nakagami reprend les commandes de la séance à six minutes du terme avec un chrono plus rapide que celui de Quartararo de quinze centièmes de seconde (1'37''514).

Le Japonais n'avait jamais fait pointer son nom au sommet d'une feuille des temps en catégorie reine depuis le début de sa carrière. C'est désormais plus que chose faite, puisqu'il s'agit de la seconde fois du week-end !