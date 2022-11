EL4 - Oliveira devant avec Quartararo, Bagnaia toujours fébrile

Dernière répétition en piste avant les qualifications qui se tiennent quelques instants plus tard, les EL4 sont pour certains l’occasion de trouver les sensations permettant une montée en puissance pour cette séance cruciale. C'est surtout, pour la majorité du plateau, une chance de se concentrer sur le comportement des pneumatiques sur un relais prolongé en vue de l’évaluation du rythme de course.

Leader avec un temps de 1'30"762 devant Fabio Quartararo (Yamaha) à dix minutes du terme de cette séance, Miguel Oliveira (KTM) a affiché de bonnes dispositions tandis que les pilotes Ducati restaient de leur côté légèrement en retrait sur la marque chronométrique. Jorge Martín, troisième, se positionnait ainsi comme premier représentant de la firme italienne à ce stade de la séance, devant Johann Zarco, Luca Marini et Jack Miller. Quatorzième, Bagnaia, discret depuis le début du week-end, alignait les tours de manière studieuse avant de monter en régime mais de ne signer finalement que le 11e temps.

Un drapeau jaune agité dans les secteurs 2, 3 et 4 en raison des chutes successives de Darryn Binder et Remy Gardner à cinq minutes du terme de la séance reporteront les tentatives d’amélioration chronométriques aux derniers instants du roulage et permettront à Oliveira de conserver le meilleur temps. Discrets, les pilotes Honda se trouvent dans la dernière partie de la hiérarchie, à l’exception de Pol Espargaró, auteur du quatrième chrono.

Après sa chute importante dans le virage 10 en EL3 dans la matinée, Raúl Fernández est resté absent de cette séance, après avoir subi un examen à l’hôpital. Le pilote espagnol du clan KTM souhaite être présent pour les qualifications mais cette éventualité semble improbable au moment où nous écrivons ces lignes.

GP de Valence - MotoGP - EL4