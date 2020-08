EL4 - Pol Espargaró confirme sa bonne forme mais chute

Après les conditions changeantes de la troisième séance disputée le matin, c'est sur une piste sèche que débutent les quatrièmes essais libres du Grand Prix d'Autriche, qui préparent les pilotes à la séance qualificative, avec laquelle le plateau du MotoGP enchaînera après ce dernier test.

Aleix Espargaró a signé la première référence chronométrique avec un temps solide au guidon d'une Aprilia équipée d'un pneu dur et d'un medium. Fabio Quartararo signe un 1'25"277 qui lui permet de se hisser devant l'Espagnol, mais ce dernier a repris la tête un bref instant avant que son frère Pol ne se hisse en tête grâce à un temps de 1'24"566 avec le même choix de gommes. Johann Zarco a pris la troisième position avant d'être dépassé par la Suzuki de Joan Mir, les deux hommes ayant chaussé un pneu medium et un pneu tendre.

Zarco a ensuite amélioré, mais c'était aussi le cas de Pol Espargaró qui restait en tête et enchaînait les tours rapides. Celui qui pointait en tête au classement combiné des trois premières séances continuait son effort et accélérait, battant même sa marque de la veille en 1'24"183. Andrea Dovizioso, dont le manager vient d'annoncer qu'il quitterait Ducati en fin d'année, s'est ensuite emparé de la quatrième place avec deux gommes mediums, puis de la deuxième position, devant Zarco, Mir et Miguel Oliveira.

Fabio Quartararo, toujours équipé d'une configuration pneumatique medium/soft, est remonté ensuite au sixième rang. Zarco a progressé à son tour et s'est repositionné derrière Espargaró et Dovizioso. Après un petit quart d'heure dans cette séance, les pilotes revenaient au garage pour préparer le dernier run avant les qualifications, non sans que le leader améliore le premier secteur du circuit autrichien.

Pol Espargaró est resté en piste en enchaînant les tours, tandis qu'Álex Rins a progressé et s'est placé devant Oliveira, en cinquième place et juste derrière son équipier. Jack Miller s'est placé neuvième juste derrière Maverick Viñales, et devant Valentino Rossi, qui dépassait l'Aprilia d'Aleix Espargaró. Ce dernier est ensuite tombé à sept minutes du terme de la séance, avant que son frère Pol ne chute au même endroit lors de son 16e tour !

Danilo Petrucci s'est hissé au cinquième rang à cinq minutes du drapeau à damier, avant que Viñales ne progresse, prenant la cinquième position. Rossi a également amélioré et a pris la deuxième place, tandis que Brad Binder parvenait à progresser sur la seconde KTM officielle mais ne remontait qu'en 11e place. Ce n'était pas rassurant pour le vainqueur du Grand Prix de République Tchèque, qui doit passer par la Q1.

Une Q1 lors de laquelle Johann Zarco pourrait réussir une très belle performance, le Français ayant tenu la quatrième place jusqu'à la fin de séance, derrière Rossi deuxième, et Dovizioso troisième. Malgré sa chute, Pol Espargaró n'a pas été détrôné et s'affirme donc comme le favori pour la pole position, mais aussi pour la victoire vu son rythme sur le long relais effectué lors de ces EL4.

