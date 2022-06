EL4 - Quartararo et Bagnaia relancent leur duel

Le ciel commençait à s'assombrir au moment d'entamer cette quatrième séance du week-end, avec une température de 23°C, celle de la piste atteignant 30°C. Quelques gouttes de pluie commençaient à apparaître, avec un risque d'averse pour les qualifications.

Les pilotes ont néanmoins pu poursuivre leur évaluation des slicks en vue de la course, les trois types de pneus étant aperçus à l'arrière, tandis que les choix ont oscillé entre le tendre et le medium à l'avant. Pecco Bagnaia a vite pris le pouvoir avec une combinaison tendre-dur qui l'a placé devant Aleix Espargaró (medium-tendre) et Fabio Quartararo (medium-medium), relégué à une demi-seconde.

Takaaki Nakagami a brièvement pris la deuxième place mais son chrono a été effacé pour dépassement des limites de la piste. Quartararo s'est rapproché à 0"226 de Bagnaia, qui a légèrement amélioré son temps et repoussé le Français à 0"242. Aleix Espargaró s'est à nouveau intercalé entre les deux hommes à la fin de son premier relais.

Brad Binder était alors quatrième devant Joan Mir, qui semblait gêné au niveau de sa combinaison, Jack Miller et Miguel Oliveira. Johann Zarco restait discret, au 11e rang, avec deux pneus tendres sur sa moto. Raúl Fernández, bon dernier et relégué à plus de 1"7 de Remy Gardner, est de son côté passé dans les graviers à la dernière chicane.

Les pilotes ont profité de leur deuxième relais pour tester des associations de pneus parfois différentes. Les deux premiers ont conservé les mêmes gommes mais Quartararo a basculé sur un dur à l'arrière. Le Champion du monde en titre a pris le pouvoir à moins de dix minutes du drapeau à damier, pour 0"036.

Franco Morbidelli, déjà pénalisé par un long-lap pour avoir gêné deux pilotes vendredi, a ralenti avant la dernière chicane et Fabio Quartararo a visiblement été perturbé en le doublant, ce qui l'a contraint à couper la dernière chicane. Dans le tour suivant, il a égalé sa propre référence, établie en 1'32"643.

Pecco Bagnaia a repris le pouvoir pour 0"065. Cette bagarre à coups de millième s'est poursuivie avec un Quartararo qui est revenu à 0"049, avant de reprendre l'avantage pour 0"100 sous le drapeau à damier. Le Niçois a ainsi conclu la séance en tête devant Bagnaia et le second pilote Ducati officiel, Jack Miller. Aleix Espargaró a pris la quatrième place devant Miguel Oliveira, Jorge Martín, Enea Bastianini et Maverick Viñales. Les pilotes Suzuki ont fini hors du top 10 avec Joan Mir 11e et Álex Rins 12. Johann Zarco n'a réalisé que le 14e temps.

Les pilotes enchaînent maintenant avec les qualifications. Mir, Morbidelli et Bastianini devront passer par la Q1, tous comme les trois représentants de Honda encore engagés, Pol Espargaró ayant dû déclarer forfait ce samedi. Le Catalan paie sa chute du Sachsenring : ses côtes le font encore souffrir l'empêchent de respirer correctement.

