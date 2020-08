EL4 - Quartararo devant, six constructeurs dans le top 8

C'est le couteau entre les dents que se lancent en piste les pilotes pour les EL4 et tenter de comprendre quel choix final de pneus opérer pour la course, au terme de relais prolongés. Le début de la séance lancée tambour battant pour 30 minutes de roulage voit certains s'élancer en piste avec le composé arrière tendre, comme Johann Zarco et Franco Morbidelli, tandis que d'autres, comme Fabio Quartararo, font le choix du medium.

La première marque de référence est posée par un Rossi retrouvant les sensations qu'il aime sur sa Yamaha factory, en 1'58"033, avant que Quartararo ne le déloge des commandes avec une amélioration de près d'une seconde, quelques instants avant une chute de Pol Espargaró.

Morbidelli chute aussi sans gravité après dix minutes de séance dans le virage 11 après avoir perdu l'avant, sur ce qui est sa première erreur du week-end et le force à rentrer au garage pour passer sur une nouvelle monture, tandis que Viñales, sur la Yamaha factory, peine à trouver le rythme.

La tâche des pilotes avec les pneus est "très difficile", estime Piero Taramasso, responsable compétition Michelin. Le niveau de grip de la piste est en effet extrêmement faible, encore plus que l'an dernier, au point de susciter les critiques de certains pilotes. "On souffre aussi des fortes températures, avec 50°C [en piste] et la combinaison de tout ça rend les choses très difficiles", constate Taramasso. "On voit les pilotes évaluer la chute de performance des pneus tendres et medium car ce sont ceux qui procurent le plus d'adhérence. Le patinage est très mauvais pour la [montée en] température et la dégradation liée à perte de grip."

Lors de la journée de vendredi, cette dégradation intervenait vers le septième ou huitième tour, tandis que les équipes parvenaient ce matin à constater le même niveau de dégradation en réduisant les glissades vers le dixième ou 11e tour.

Ceux qui contrôleront cet affaissement pourront trouver la régularité tant recherchée, comme l'expliquent les pilotes Ducati depuis le début du week-end, tandis qu'à l'avant, c'est le choix du mélange dur qui s'imposera, avance Michelin, qui assure que "90% des pilotes l'utiliseront car il offre un meilleur support sur les gros freinages".