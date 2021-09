EL4 - Quartararo impose son rythme à Rins et Bagnaia

Le ciel s'est couvert avant cette séance d'essais mais le risque de pluie était écarté et la piste a atteint 39°C, une température que les pilotes n'avaient pas encore connue ce week-end. Ces EL4 ont donc pris une importance encore plus grande en vue de la préparation de la course, prévue à un horaire similaire même si des températures plus fraîches sont attendues et que le risque d'orage n'est pas écarté.

La première place a plusieurs fois changé de main dans les premières minutes, entre Álex Rins, Fabio Quartararo et Marc Márquez. Le pilote Yamaha a fini par prendre un avantage plus net, améliorant plusieurs fois la référence devant Rins. Pecco Bagnaia a fait mieux de 0"067 au cap de la mi-séance.

Cette séance était surtout dédiée aux essais de pneus et après être passés par leur garage, les pilotes avaient pour la plupart une gomme dure à l'avant. Les choix étaient plus variés à l'arrière, Quartararo optant pour un medium tandis que Bagnaia a préféré un tendre. Les représentants de Suzuki étaient les seuls avec deux pneus medium.

Définitivement plus à l'aise dans ces conditions que sous la pluie venue troubler la journée de vendredi, Quartararo a repris la tête à moins de trois minutes de la fin de la séance. Le Français a encore amélioré son chrono à deux reprises et Rins s'est rapproché à 0"090 au tout dernier moment. Bagnaia a conclu la séance au troisième rang, devant Johann Zarco et Joan Mir. Enea Bastianini a confirmé sa bonne forme actuelle avec la sixième place. Takaaki Nakagami a été le meilleur représentant de Honda au septième rang, devant Marc Márquez, Aleix Espargaró et Jack Miller.

Maverick Viñales a réalisé le 12e temps et Valentino Rossi le 17e. Les deux Italiens qui font leur retour ce week-end, Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso, ont été en retraits, à la 21e et la 24e places. Ces deux pilotes feront partie de ceux qui seront contraints de passer par la Q1, comme Marc Márquez ou Valentino Rossi, séance qui débute dix minutes après la fin de ces EL4.

GP de Saint-Marin - Essais Libres 4