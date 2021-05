EL4 - Quartararo devant, Márquez présent et 6 chutes avant la qualif !

Tous les regards étaient bien entendu tournés avant cette séance sur Marc Márquez et sa capacité à pouvoir ou non se mettre au guidon de sa Honda, consécutivement à sa très lourde chute lors de la séance matinale d'EL3. Passé par l'hôpital après sa brève inspection à la Clinica Mobile pour subir un scanner et ôter tout doute concernant l'éventualité de maux liés à ce que le Dr Angel Charte a qualifié de "grosse contusion cervicale et au niveau de son dos", l'Espagnol a été jugé apte à prendre la piste pour les EL4 en dépit d'un cou endolori, rapporte Honda.

Une séance lors de laquelle Márquez ne sera néanmoins pas allé tenter le Diable, sachant de toute manière que l'exercice représente surtout une occasion de travailler sur le rythme de course, alors que le cumul des temps des trois premières séances influençant les qualifications est maintenant derrière. Des séances au cours desquelles Márquez ne sera pas parvenu à se hisser dans le top 10 et dont le résultat lui imposera ainsi de disputer la Q1, quelques instants après ces EL4.

Festival de chutes

De longs relais, donc, pour le plateau à la recherche des dernières informations pouvant déterminer le choix des pneus employés en course, tandis qu'Aleix Espargaró goûtait à deux rares chutes dans la même séance, et que son équipier Aprilia, Lorenzo Savadori, finissait aussi au sol quelques instants avant Àlex Rins. Cinq minutes avant le terme de la séance, c'est une copie conforme de la chute de Marc Márquez que reproduisait son équipier Pol Espargaró dans le virage 10 à haute vitesse. Sain et sauf, l'Espagnol a rejoint le paddock en scooter. Une autre chute, de Danilo Petrucci, venait occuper les commissaires de piste postés au virage 5 dans les derniers instants.

Côté chrono Fabio Quartararo s'est présenté aux commandes de la séance à 10 minutes du terme avec un temps de 1'37''341, devant Rins et Viñales, et a conservé cette référence jusqu'au drapeau à damier. Solide en EL3 ce matin, Takaaki Nakagami affiche lui aussi un rythme intéressant. Lourdement tombé dans la matinée, Brad Binder se hisse dans le top 10 avec sa KTM.

GP d'Espagne - MotoGP - EL4