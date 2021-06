EL4 - Le duo Yamaha factory confirme ses bonnes dispositions

Il est l'heure de se lancer pour trente minutes de roulage en ce début d'après-midi, quelques instants avant la séance de qualifications, et de trouver de bonnes sensations sur les machines tout en poursuivant les travaux de compréhension des réglages et sur les trois choix de pneus disponibles pour chacun des trains avant et arrière pouvant être utilisés en course. Trois types de pneus arrière "qui fonctionnent bien", selon Piero Taramasso, directeur de la compétition Michelin, qui fait remarquer que "le nouveau tarmac [d'Assen] fournit beaucoup de grip, impliquant qu'il n'y a pas beaucoup d'usure des pneus, pas de températures plus élevées dues au frottement, et [qu'] ils travaillent tous bien".

Une séance débutée tambour battant par Fabio Quartararo (medium-medium), qui se positionne rapidement aux commandes grâce à un temps de 1'33"310 dans les cinq premières minutes, à tout de même une seconde pleine de la référence installée par son équipier Yamaha factory, Maverick Viñales, dans la matinée en EL3. C'est Quartararo qui sera aussi le premier homme à passer sous la barre des 1'33" (1'32"914) au terme du premier tiers de la séance : une référence qu'il conservera jusqu'au moment de calme de la mi-séance, une fois les premiers relais exécutés et les pilotes entrés aux stands. Restant seul en piste plus longtemps, Álex Rins (medium-hard) travaille sérieusement sur son rythme de course et évolue en deuxième position grâce à un neuvième tour solide, avant de finalement entrer dans la pitlane après 25 minutes. Appliqué avec son choix medium-medium, Viñales signe aussi son meilleur temps dans son neuvième tour, le plaçant troisième jusqu'à ce que Miguel Oliveira ne prenne cette position en se positionnant deuxième à cinq minutes du terme de la séance. Une position que le Portugais ne conservera que quelques instants, l'Espagnol reprenant celle-ci dans les ultimes secondes.

Reparti en piste pour les douze dernières minutes chronométrées, Quartararo achève la séance en medium-hard, indiquant bien que les décisions sur les choix de pneus pour la course sont encore bien loin d'être arrêtés, mais en poussant bel et bien : c'est dans les derniers instants que le Français améliore sa marque en signant un solide 1'32"513.

Condamné à disputer la Q1 pour tenter de s'octroyer l'un des deux premiers chronos donnant accès à la Q2 dans quelques instants et batailler pour les places hautes de grille de départ, Johann Zarco conclut sa séance crédité d'un discret dixième temps. A noter, la présence des deux Repsol Honda de Márquez et Espargaró en huitième et neuvième positions.

GP des Pays-Bas - Essais Libres 4