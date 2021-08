EL4 - Zarco valide son rythme de course avec la P1

Alors que tous les regards seront tournés quelques instants plus tard sur Jorge Martín, poleman et vainqueur de l'épreuve de la semaine dernière sur le Red Bull Ring, mais devant pourtant encore s'octroyer sa place en Q2 en prenant l'un des deux meilleurs chronos de la Q1, le plateau MotoGP s'est avant cela concentré sur la séance d'EL4 pour parfaire sa compréhension du comportement du train avant Michelin slick plus dur proposé ce week-end, en vue des choix à opérer en course.

Par 27°C air et 34°C en piste, les pilotes se sont montrés studieux sur le tracé composé de trois virages à gauche et sept à droite pendant les trente minutes à leur disposition. Tandis que Johann Zarco (dur-medium) reprenait sa position de tête trustée depuis les EL1 en signant un chrono de référence de 1'24"037 en début de séance, Marc Márquez (dur-tendre) était de son côté vu au sol après la perte de son train avant dans le virage 3, après dix minutes de roulage. Sans heurts pour l'Espagnol, rapidement en mesure de remonter en selle et de poursuivre son programme. C'est dans le même virage qu'Iker Lecuona allait ramasser sa KTM quelques minutes plus tard, victime lui aussi de la perte de son pneu avant.

Un highside à basse vitesse dans les graviers de Jorge Martín n'aura pas aidé le Majorquin à gagner en confiance : après avoir tenté de reprendre la piste suite à sa sortie dans le virage 4, dans le dernier tiers de la séance, et alors qu'il détenait le sixième temps, le jeune vainqueur de Grand Prix avait encore tout à faire à ce stade de la journée de samedi pour se positionner correctement sur la grille de départ.

C'est seulement en fin de séance que les deux pilotes Suzuki ont décidé de chausser des pneus neufs et de se lancer à l'assaut du chrono avec la combinaison dur-medium. Une monte se traduisant par un tir groupé de Mir et Rins aux troisième et quatrième positions dans la foulée, derrière Zarco et Bastianini ; et devant Quartararo.

GP d'Autriche - Essais Libres 4