L'emblématique Ramón Forcada en passe de quitter le MotoGP

Le Grand Prix de Saint-Marin sera le dernier d'Andrea Dovizioso en MotoGP, comme il l'a annoncé à la reprise du championnat début août, et probablement le dernier aussi de Ramón Forcada, emblématique chef mécanicien du paddock.

Dovizioso sera remplacé par Cal Crutchlow au sein de l'équipe RNF jusqu'à la fin de la saison. Pilote d'essai pour Yamaha, le Britannique retrouvera donc les courses un an et demi après avoir lui-même pris sa retraite. Il avait cependant déjà repris du service l'an passé pour quatre courses de remplacement.

Selon les informations de Motorsport.com, Yamaha a décidé de l'associer dans le box à Silvano Galbusera, ancien responsable technique de Valentino Rossi entre 2014 et 2019 et qui dirige aujourd'hui le garage de l'équipe de test, précisément avec Crutchlow.

L'arrivée de Galbusera pourrait signifier le départ de Ramón Forcada du championnat, qui est l'un des chefs mécaniciens les plus expérimentés, et qui travaille avec Dovizioso depuis son retour chez Yamaha en milieu de saison dernière. Avec le passage de RNF chez Aprilia à compter de l'an prochain, Forcada devrait se retrouver hors-jeu puisque le constructeur italien a fait le choix de remplir le box de techniciens de son usine.

L'Espagnol bénéficie d'un palmarès plus qu'impressionnant. Durant plus de trois décennies, il a pris part à plus de 500 Grands Prix, travaillé avec 14 pilotes différents et conquis quatre titres mondiaux. Arrivé en Championnat du monde 125cc en 1989, il a effectué ses débuts avec Álex Crivillé, qui a décroché son premier sacre mondial cette année-là avec JJ Cobas. Forcada a par ailleurs été l'un des élèves remarqués d'Antonio Cobas, l'un des ingénieurs les plus influents de l'Histoire dans le développement des prototypes de course.

Ramon Forcada célébrant son 500e Grand Prix à Misano en 2020.

Mais c'est en catégorie reine que Forcada a acquis la plus grande reconnaissance, en accompagnant des pilotes tels que John Kocinski, Alex Barros, Carlos Checa ou Casey Stoner, tous chez Honda. C'est toutefois avec Yamaha qu'il a connu ses plus grands succès. En épaulant Jorge Lorenzo dès ses débuts en MotoGP en 2008, il a décroché avec lui ses trois titres de 2010, 2012 et 2015. Si le Majorquin souhaitait amener Forcada avec lui chez Ducati en 2017, l'ingénieur catalan a préféré rester chez Yamaha, aux côtés de Maverick Viñales, qui a par la suite décidé de le remplacer par Esteban García en 2019.

Conscient de sa valeur, Yamaha l'a alors placé aux côtés de Franco Morbidelli au sein du Sepang Racing Team, aujourd'hui RNF, et ensemble ils ont terminé vice-Champions du monde en 2020, malgré le fait que l'Italien disposait d'une M1 moins évoluée que celle de Fabio Quartararo, son coéquipier.

À la suite du départ de Viñales de chez Yamaha et de la promotion de Morbidelli dans l'équipe officielle, Forcada a ensuite collaboré avec Dovizioso, dont le retour en MotoGP s'est accompagné de grandes difficultés qui le poussent aujourd'hui à se retirer de la catégorie. Son chef mécanicien se retrouve pour le moment sans rien pour 2023, à moins qu'une proposition intéressante lui parvienne d'ici-là.