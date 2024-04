L'émotion de Maverick Viñales après son retour à la victoire

Son succès lors des courses sprint de Portimão, il y a trois semaines, puis d'Austin ce samedi, n'avait pas officiellement valeur de victoire. Mais Maverick Viñales n'a pas eu longtemps à attendre avant de passer ce cap et de valider ce qui est une étape historique en MotoGP : le fait d'avoir désormais gagné avec une troisième marque différente, Aprilia venant s'ajouter à Suzuki et Yamaha à son palmarès.

Seuls quatre autres pilotes ont réalisé cet exploit dans l'ensemble du championnat, mais cela n'était encore jamais arrivé en MotoGP. "Franchement, on ne regarde jamais ça, mais quand on le voit on se sent très spécial parce qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent faire ça", a admis Viñales à chaud, passant d'une émotion à l'autre en observant ce qu'il a réalisé aujourd'hui.

Car au-delà des statistiques factuelles d'un championnat, ce que Maverick Viñales voit avant tout c'est qu'il n'avait plus gagné de Grand Prix depuis le Qatar, en ouverture de la saison 2021. Les trois années qui ont passé ont été marquées par son départ brutal de Yamaha en cours de championnat, puis son arrivée chez Aprilia, où tant de choses étaient encore à construire.

"C'est une sensation incroyable. Ce niveau de bonheur est incroyable. Le chemin vers cette victoire a été compliqué", a-t-il admis ce soir. "Mais je savais que je pourrais y arriver, car l'année dernière on a pas mal changé l'équilibre de la moto et j'ai retrouvé ma vitesse. Évidemment, je ne pensais pas y arriver de la manière dont je l'ai fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas souvent des courses comme celle-ci dans une vie ! Mais aujourd'hui, c'était le jour."

"J'ai dit hier que je rêvais et il faut rêver, y croire, avoir confiance. C'est fantastique de boucler cette boucle. Ça motive beaucoup pour continuer à travailler aussi dur. Ça n'est pas facile, évidemment. Ça a été une très longue nuit à réfléchir, encore et encore, à ce qu'il fallait que je fasse pour recommencer à gagner des courses et je l'ai enfin fait, alors je suis super content de n'avoir jamais baissé les bras, d'être resté concentré et aussi de faire croire à tout le monde autour de moi que j'ai assez de talent et d'implication pour me battre pour ça."

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix des Amériques

Cette dixième victoire dans sa carrière MotoGP aura donc une place très à part dans le cœur de Maverick Viñales, d'autant qu'il a été au-dessus du lot tout le week-end. "Cette victoire veut dire beaucoup et, quand je vais réaliser demain, je vais avoir le sentiment que c'est la plus importante et celle qui a le plus de valeur pour moi compte tenu de la manière dont je l'ai fait, la manière donc je suis revenu et dont j'ai mené cette course. Mais je ne vais pas juste retenir cette course, je vais retenir tout le week-end."

La récompense de tant d'efforts

Jeune pilote très prometteur à son arrivée dans la catégorie MotoGP avec Suzuki, Maverick Viñales a un temps fait figure de leader chez Yamaha, dont il devait incarner une nouvelle ère après Jorge Lorenzo et Valentino Rossi. Mais sans jamais avoir réussi à se classer plus haut que troisième au championnat avec la marque japonaise, il a été taxé d'instabilité et critiqué en 2021 quand il s'est séparé de son équipe en cours de saison. Sa carrière aurait pu s'arrêter là, et c'est en repensant au chemin parcouru pour remonter la pente que l'émotion s'est emparée du pilote espagnol dans le parc fermé.

Face au micro de DAZN, Viñales a fondu en larmes. "Je n'ai pas de mots. Ça a été très dur pour en arriver là, on a beaucoup souffert, ma famille le sait bien. Tous les efforts que j'ai fournis ont fini par être récompensés. Je suis très heureux, impatient de serrer dans mes bras ma femme et mes filles, qui souffrent avec moi. En Autriche [en 2021], je ne savais pas si je devais m'arrêter et ne plus courir, et maintenant je suis au sommet. Tout cela ne m'apprend qu'une chose, c'est qu'il ne faut jamais abandonner et qu'il faut toujours continuer à se battre."

"Je veux remercier tous ceux qui m'ont donné de la force. Il y a eu des moments où j'ai voulu jeter l'éponge, mais j'ai eu suffisamment de soutien pour continuer à y croire et pour me donner la force de me lever chaque matin."

Maverick Viñales est monté sur le podium avec Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tout au long de cet après-midi, ses pensées ont ramené le pilote espagnol vers son épouse et leurs deux petites filles, un cocon essentiel à son équilibre et au sein duquel il a puisé la force d'affronter les difficultés ces dernières années. Cette victoire, il l'a leur a dédiée sans hésitation. "Elles le méritent plus que moi parce qu'au final, elles sont la lumière. Elles ont été ma motivation pour continuer à travailler parce que j'ai eu des jours difficiles. Tous les jours ne ressemblent clairement pas à celui-ci ! J'ai le sentiment que cette victoire est plus pour ma femme et mes filles que pour moi."

Maverick Viñales n'a pas non plus manqué d'associer à ses remerciement Aprilia ainsi qu'Aleix Espargaró, venu le chercher en 2021 pour qu'il intègre l'équipe. C'est, là aussi, la source d'une grande fierté pour lui, sachant d'où il est parti avec la RS-GP il y a trois ans.

"Atteindre le sommet avec Aprilia… Je ne sais pas, c'est un rêve. Ça n'est pas pareil quand on rejoint une équipe qui gagne déjà et qu'on sait que la moto est fantastique. On est arrivés chez Aprilia avec Aleix, on a fait grandir la moto, Aleix a décroché deux victoires et ensuite il a laissé une bonne moto et je franchis cette étape suivante. C'est tellement fantastique. Je dois aussi remercier Aleix pour le travail qu'il fait, ainsi qu'Aprilia."

"Ce dont je suis le plus heureux, c'est que je n'abandonne jamais, jamais. Je suis revenu, revenu, revenu, chaque jour, chaque minute et chaque seconde", a ajouté un Viñales extatique, témoignant de son sentiment de plénitude. "Que dire de plus ? Je n'ai qu'une envie, revenir au garage pour célébrer avec le team et évidemment rentrer à la maison et savourer cela avec ma famille. Mais il faut se souvenir que demain, il va falloir reprendre l'entraînement ! On ne peut pas se relâcher, évidemment, parce que les autres aussi travaillent très dur. J'y suis prêt. Je veux savourer mais en même temps j'ai hâte d'aller à Jerez, de faire des tours et de profiter à nouveau de ces belles sensations que j'ai avec la moto."