Endolori par sa chute, Bradl espère reprendre la piste ce jeudi

Après avoir impressionné ce week-end, Stefan Bradl a connu une journée bien plus difficile ce mercredi sur le circuit de Losail, journée résumée à 15 tours avant de finir à terre alors qu'il était à l'attaque dans le quatrième tour de son troisième relais. Le pilote d'essais de Repsol Honda n'est pas blessé mais les douleurs provoquées par sa chute l'ont poussé à renoncer à reprendre la piste, avec l'espoir de retrouver une meilleure condition pour poursuivre son programme d'essais ce jeudi.

"Nous avons encore bien débuté la journée et je me sentais bien sur la moto, malheureusement j'ai chuté au virage 2", a expliqué Bradl. "C'est un virage délicat pour tout le monde dans ces tests, mais j'attaquais à la limite. La chute en elle-même n'était pas problématique mais une fois dans les graviers, j'ai roulé d'une manière bizarre et assez violente, et c'était assez douloureux. J'ai passé un examen et il n'y a rien de sérieux, mais nous avons décidé de rester au repos [mercredi] parce qu'il y a encore deux journées importantes. Le but est d'être prêt pour ces journées."

Takaaki Nakagami a lui aussi chuté au cours de la journée, avec des conséquences moins importantes puisqu'il a pu reprendre ses essais. Le Japonais attribue cette perte de contrôle à ses difficultés à exploiter le pneu asymétrique de Michelin à l'avant : "J'ai chuté au premier virage, avec un médium à l'avant et à l'arrière", a-t-il expliqué. "Cette chute était un peu étrange, parce que les conditions de piste étaient bonnes, mais j'avais le pneu avant asymétrique. Le pneu procure des sensations un peu difficiles. C'est un peu compliqué sur le côté droit. 70% du côté gauche est tendre, et les 30% du côté droit sont medium. À chaque fois que je suis sur l'angle, j'ai l'impression d'avoir une alerte et je n'ai pas de très bonnes sensations avec le pneu avant. J'ai chuté sur le point où le composé change."

Les cabrioles ont été nombreuses dans le clan Honda depuis le début des tests, surtout chez LCR puisqu'Álex Márquez est tombé trois fois durant le week-end et que Nakagami est lui-même parti à la faute dimanche. Reconnaissant qu'il y avait eu "trop de chutes" ces derniers jours, le poleman du Grand Prix de Teruel estime ne plus avoir le droit à l'erreur cette semaine.

"On ne peut pas chuter quand on a des nouveautés, parce que lors du dernier jour des tests, j'ai chuté avec un nouveau carénage et j'ai tout détruit. J'ai présenté mes excuses au HRC. Avec le nouveau châssis, je ne peux plus chuter. Parfois, c'est dur de trouver l'équilibre. Il faut attaquer pour trouver la limite mais de l'autre côté, on ne peut pas chuter et détruire les nouveautés sur le châssis. C'est un peu stressant. Je ne peux pas attaquer à plus de 90% et trouver les 100%."

"Je dois rester calme [jeudi], parce que j'ai chuté deux fois", a-t-il ajouté. "La première fois, j'ai détruit toute la moto et [mercredi], j'ai chuté au premier virage. C'était assez effrayant parce que c'était à haute vitesse, mais je vais bien, et la moto va plutôt bien. J'espère ne plus chuter, [...] Álex a aussi eu beaucoup de chutes et Lucio [Cecchinello, patron du team LCR] sourit moins !"