Enea Bastianini doit convaincre après une saison à oublier

Après avoir décroché trois succès et pris la troisième place du championnat en 2022, Enea Bastianini était très attendu pour la saison 2023, sa première dans l'équipe Ducati officielle, mais il a vite déchanté. Une fracture de l'omoplate droite à Portimão, lors du sprint qui lançait la saison, l'a mis sur la touche pour plusieurs courses et l'a gêné toute la première moitié du championnat. L'Italien s'est à nouveau blessé peu après la reprise à Barcelone, se fracturant la malléole de la cheville gauche et le deuxième métacarpien de la main gauche.

Ces blessures ont fait manquer huit courses principales et sept sprints à Bastianini. En plus de le priver de plus d'un tiers de la saison, elles ont compliqué son adaptation à la Ducati officielle, très différente du modèle vieux d'un an dont il disposait la saison précédente. Une fois débarrassé de ses limites physiques, Bastianini a constaté son déficit face aux pilotes les plus performants de la marque, avec qui il se battait pourtant an plus tôt.

"Il est passé du team Gresini à l'équipe d'usine, ce qui est toujours un objectif pour un pilote", a rappelé Paolo Ciabatti, alors directeur sportif de Ducati, au site officiel du MotoGP. "Il ne faut pas oublier non plus que son chef mécanicien, Alberto Giribuola, a décidé d'aller chez KTM, donc il a fallu aussi que l'alchimie se fasse avec Marco Rigamonti et les essais hivernaux n'ont probablement pas été suffisants."

"Puis cette chute à la course sprint du Portugal a malheureusement eu de très sérieuses conséquences. Bien sûr, une clavicule ça peut se réparer avec une opération mais quand a une fracture comme celle-ci à l'épaule, il faut juste du temps pour que ça se soigne, et puis il faut aussi récupérer du muscle."

"Et puis, il a surtout manqué de temps de piste pour comprendre la moto, qui est différente de celle qu'il pilotait l'année dernière, et aussi pour s'adapter à un environnement de travail différent. Et dès que nous avons commencé à voir un peu la lumière au bout du tunnel, il y a eu la chute à Barcelone, c'était donc un très, très gros manque de chance."

La saison 2023 d'Enea Bastianini a été émaillée par les blessures

Conscient de ses difficultés, Bastianini ne pense pas que ses blessures l'ont privé d'une chance de titre, tant son adaptation à la version la plus récente de la Ducati a été délicate. "Cela aurait été difficile parce que la moto [que j'avais en] 2022 était très bonne et fun par rapport à mon style de pilotage", a-t-il expliqué à Speedweek. "C'était plus dur d'attaquer à la limite avec la moto 2023. C'était étrange parce que l'un des forces est l'entrée de courbe, et qu'avec cette moto c'était difficile à comprendre."

Bastianini s'est rassuré avec un succès "important" au GP de Malaisie, sa seule arrivée parmi les sept premiers de l'année, avant de plonger à nouveau dans la hiérarchie au Qatar et à Valence. Dans ce contexte difficile, son entourage a assuré que sa place dans l'équipe Ducati officielle n'était pas menacée mais on sait maintenant que Jorge Martín, avec qui il avait été en concurrence pour la place en 2022, aurait hérité de son guidon en cas de titre mondial. Le second titre consécutif de Pecco Bagnaia a finalement assuré sa place à Bastianini, mais ce dernier n'a jamais perdu le soutien de ses dirigeants.

"C'est très important pour moi parce que la confirmation de Ducati signifie 'On est derrière toi.' Tout le monde connaît mon potentiel chez Ducati et je ne l'ai pas montré la saison dernière. J'ai fini par le faire, mais j'étais toujours derrière à cause des blessures, c'était tout simplement très difficile. Mais Ducati m'a toujours soutenu et maintenant, ma relation avec mon chef mécanicien et mes ingénieurs est très bonne. Je suis heureux d'être dans cette équipe."

Un "véritable potentiel" à montrer en 2024

Après une fin de saison encourageante, surtout grâce au succès de Sepang, Ducati compte sur la présence de Bastianini aux avant-postes lors de la saison à venir. "Nous savons qu'Enea est l'un des pilotes les plus rapides en MotoGP, il l'a prouvé [en 2022], et il va de toute évidence pouvoir montrer son véritable potentiel la saison prochaine", a assuré Ciabatti.

Enea Bastianini a sauvé sa saison avec une victoire à Sepang

Le test de Valence a permis à Bastianini d'aborder l'hiver "avec de bonnes sensations", selon les propos de l'intéressé au terme de sa dernière journée en piste de l'année. Il s'est senti aidé par une "différence plus réduite qu’entre la GP21 et la GP23" et même un retour à des solutions qu'il appréciait : "Sous certains points de vue, on est revenus vers la GP21. Le moteur a l’air bon, il pousse fort. Dans l’ensemble c’était mieux un peu partout."

Bastianini est ainsi beaucoup plus optimiste qu'au cœur de la saison 2023 : "Le fait d’être assez devant, sans avoir poussé à la limite ni fait de time attack, ça me permet de partir plus serein. Évidemment, il va falloir qu’on travaille sur le rythme de course avec des pneus finis parce que je crois qu’ici, ça nous a un peu manqué, mais en termes de sensations tout est mieux qu’avant."

Un retour régulier au premier plan sera nécessaire pour Bastianini cette année, les prétendants à sa place étant nombreux. Martín n'a pas caché son désir de rejoindre l'équipe officielle et d'autres candidats pourraient émerger, une immense majorité du plateau étant en fin de contrat. Ducati a l'intention de se décider assez rapidement, après le premiers tiers de la saison.

Avec Léna Buffa