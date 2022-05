Bastianini renonce au carénage 2022 de la Ducati

Enea Bastianini a remporté deux Grands Prix avec la Ducati version 2021 cette année, mais les machines 2022 étant de plus en plus éprouvées, l'Italien a marqué le pas lors des deux dernières courses. Afin de le récompenser de ses bonnes performances mais aussi de l'aider à rester parmi les leaders, Ducati lui a permis de tester le carénage version 2022 au test de Jerez, organisé au lendemain du Grand Prix d'Espagne.

"Ce carénage est pas mal et on doit voir si on va l'utiliser aussi au Mans", expliquait Bastianini à l'issue de la journée. "Il est plus fin, au début c'était bizarre pour moi. Les changements de direction sont très rapides avec lui mais la moto est un peu plus instable, ça dépendra des pistes. Ici ça allait, sur les autres je ne sais pas. S'il y avait une course maintenant, j'utiliserais [celui-ci]."

Vendredi, Bastianini a encore évalué cette moto hybride sur le circuit du Mans, avec le carénage 2022 monté sur le châssis de la saison passée. Celui qui reste le seul à avoir gagné deux fois cette année a décidé de repasser à l'ancienne version du carénage pour le reste du week-end, et d'attendre de nouvelles évaluations avant de faire un changement.

L'une des motos d'Enea Bastianini dans la voie des stands du Mans

"Pour le moment, Enea a décidé de ne pas utiliser [le carénage 2022] et il va attendre le prochain test à Barcelone [au lendemain du Grand Prix de Catalogne, NDLR] pour le tester à nouveau", a expliqué un membre de l'équipe Gresini à Motorsport.com. "Pour le moment, il est plus à l'aise avec la moto de l'an passé."

Le règlement permet à chaque pilote d'utiliser deux carénages différents en course sur l'ensemble de la saison. Si Bastianini décide d'utiliser celui dont disposent les pilotes de l'équipe Ducati officielle et de Pramac, il sera donc privé d'évolutions jusqu'à la fin de l'année. Le constructeur italien travaille sur des nouveautés aérodynamiques qui seront disponible pour le test de Barcelone et Bastianini en disposera. Il pourrait donc attendre que ce carénage soit disponible en course pour abandonner celui qui lui a réussi cette saison.